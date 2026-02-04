Hindustan Hindi News
मणिपुर में खेमचंद सरकार को जेडीयू का समर्थन, भाजपा ने तोड़े थे नीतीश के 5 विधायक

मणिपुर में खेमचंद सरकार को जेडीयू का समर्थन, भाजपा ने तोड़े थे नीतीश के 5 विधायक

संक्षेप:

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व में बन रही भाजपा की नई सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ढाई साल पहले भाजपा ने मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था।

Feb 04, 2026 04:28 pm IST
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नई सरकार को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने समर्थन दिया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं नॉर्थ ईस्ट प्रभारी आफाक अहमद ने बुधवार को यह जानकारी दी। मणिपुर में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का एक ही विधायक है। इस पूर्वोत्तर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जा रहा है। खेमचंद बुधवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बता दें कि नीतीश के एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में जाने के दौरान 2022 में भाजपा ने मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायक तोड़ दिए थे। इसके बाद जदयू ने मणिपुर की तत्कालीन एन बीरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। फिर मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें होने से राज्यभर में हिंसक प्रदर्शन होने लगे।

कई महीनों तक चली हिंसा के बाद फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति शासन की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। अब हालात स्थिर होने के बाद मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और नई सरकार का गठन किया जा रहा है।

60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा के सर्वाधिक 37 विधायक हैं। इनमें 5 विधायक वे हैं जो 2022 में जदयू को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा, एनपीएफ के 5 और जेडीयू के एक विधायक का भी समर्थन भाजपा को है। पूर्व में एनपीपी (नेशनल पीपल्स पार्टी) भी भाजपा सरकार के साथ थी, लेकिन हिंसा के बाद उसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। एनपीपी के मणिपुर में 7 विधायक हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

