एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जेडीयू का समर्थन, नीतीश का ऐलान

जेडीयू ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं।

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को घटक दलों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी राधाकृष्णन का समर्थन कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।

सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की रही है। महाराष्ट्र से पहले वे तेलंगाना, झारखंड के राज्यपाल और पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे। पिछले महीने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद इस पद के लिए चुनाव हो रहे हैं।

देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आगामी 9 सितंबर को मतदान होगा। विपक्ष की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे।