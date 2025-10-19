Hindustan Hindi News
चुनाव से पहले JDU को तगड़ा झटका, औरंगाबाद में पूरी जिला कमेटी ने दिया इस्तीफा

संक्षेप: इस्तीफे से पहले औरंगाबाद के जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि रफीगंज सीट से पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, वो जदयू का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। अगर पार्टी जदयू के किसी पुराने नेता को या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को टिकट देती, तो कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होती।

Sun, 19 Oct 2025 10:58 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। औरंगाबाद की जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। डैमेज कंट्रोल करते हुए पार्टी ने तत्काल प्रभाव से पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस्तीफों की वजह प्रत्याशियों का चयन बताया जा रहा है।

इस्तीफे के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व एमएलए अशोक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रफीगंज विधानसभा सीट से पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, वो जदयू का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी जदयू के किसी पुराने नेता को या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को टिकट देती, तो कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। जिसके चलेत पूरी जिला कमिटी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

हालांकि अशोक सिंह ने ये भी साफ किया कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। वे रफीगंज विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जिले की बाकी पांचों विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। 2010 और 2015 में टिकट देकर विधायक बनाया और 2020 में भी उम्मीदवार बनाया। दुर्भाग्य से 2020 में उसी उम्मीदवार के कारण मेरी हार हुई जिसे अब पार्टी ने टिकट दे दिया है। आपको बता दें प्रमोद कुमार सिंह को जदयू ने रफीगंज सीट से प्रत्याशी बनाया है।

एनडीए के सीट बंटवारे में नीतीश कुमार की जेडीयू को 101 सीटें मिली है। सभी सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बार बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।