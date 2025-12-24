सुबह-सुबह जिम जा रहे जदयू छात्र नेता को अपराधियों ने मारी गोली, बिहार में कांड
रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सोनू हर रोज की तरह बुधवार की सुबह भी अपने घऱ से जिम जाने के लिए निकले थे। लेकिन यहां घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी है। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है।
बिहार में सुबह-सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेगूसराय जिले में अपराधियों ने जदयू (जनता दल यूनाइटेड) के एक छात्र नेता को गोली मार दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमटी के पास अपराधियों ने जेडीयू के छात्र नेता को गोली मारी है। गोली लगने से छात्र नेता जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि घायल जदयू के घायल छात्र नेता की पहचान सोनू कुमार राय के तौर पर हुई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सोनू हर रोज की तरह बुधवार की सुबह भी अपने घऱ से जिम जाने के लिए निकले थे। लेकिन यहां घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी है।
इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह छात्र जदयू नेता सोनू राय को अस्पाल पहुंचाया। फिलहाल सोनू राय की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर इस वारदात की सूचना से पुलिस-प्रशासन के कान भी खड़े हो गए हैं। सोनू राय को मारकर अपराधी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी है।
सोनू राय को गोली क्यों मारी गई? अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लोहिया नगर थानेे की पुलिस अलग-अलग एंगल से इस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।