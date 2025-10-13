Hindustan Hindi News
तेजस्वी राहुल के पॉलिटिकल ड्राइव, लालू हाथ फैला रहे; MGB में शेयरिंग में पेंच पर JDU ने मुकेश को भी लपेटा

Bihar Election: सीट शेयरिंग में एनडीए ने बाजी मार ली है पर महागठबंधन में अभी भी पेंच फंसा है। इस पर जेडीयू के नीरज कुमार ने राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:24 AM
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयररिंग का पैटर्न सेट हो गया है पर महागठबंधन में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लालू, तेजस्वी दिल्ली में राहुल गांधी से मिल सकते हैं तो वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बीमार बता दिया है। इस पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तंज कसा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी, लालू यादव और मुकेश सहनी को एक साथ लपेट लिया है।

नीरज कुमार ने कहा है कि एनडीए में दरार की बात करने वाले खुद फंसे हुए हैं। राहुल गांधी के दरबार में लालू यादव याचना करने गए हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पॉलिटकल ड्राइवर बन गए हैं तो सीएम फेस तय होने से पहले ही मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए जोर मार रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चुटीले अंजाद में नीरज ने कहा कि जहां नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जैसे नेता हों, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे सुलझे हुए लीडर हों वहां दरार नहीं पड़ सकता। यहां तो सब तय हो गया। लेकिन, दूसरी ओर माननीय लालू यादव राहुल गांधी के दरबार में याचना करने गए हैं कि सीट दे दीजिए। राजनीति की बारात सज गई पर दूल्हा तय नहीं हुआ।

मुकेश सहनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सहबाला बीच में ही फुदक रहा है। जब सीएम ही नहीं मिला तो डिप्टी सीएम कहां से मिलने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि विकास को गति प्रदान करने वालों को मौका देगी।

बताते चलें कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। बीजेपी और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा की रालोमो को 6 सीट, मांझी की हम को 6 सीट और चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29 सीटों की हिस्सेदारी मिली है। दूसरी ओर महागठबंधन की फाइनल तस्वीर आना बाकी है। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आज फार्मूला तय नहीं हुआ तो अपना काम शुरू कर देगी। मुकेश सहनी भी पटना से दिल्ली गए हैं। वाम दलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है।

