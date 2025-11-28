लंपट राजनीति से गठबंधन का असर? बैठक में गोली मारने की धमकी पर जदयू ने कांग्रेस, राजद को लपेटा

संक्षेप: नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। बदलते दौर में पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल की लंपट राजनीति के साथ गठबंधन कर लिया। यह हालात उसी वजह से है।

जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राजद की लंपट राजनीति से संसर्ग का असर कांग्रेस पार्टी पर दिख रहा है। उनकी समीक्षा बैठक में गोली मारने की धमकी दिए जाने की खबर अगर सही है तो यह चिंता की बात है। पार्टी को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। जदयू प्रवक्ता ने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव आ गया है क्या?

बयान जारी कर नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। स्वतंत्रता के बाद देश को बनाने में महती भूमिका निभाई। ऐसी पार्टी की बैठक में अगर गोली मारने की बात उठती है तो ठीक बात नहीं है। यह खबर दुर्भाग्य पूर्ण है। बदलते दौर में पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल की लंपट राजनीति के साथ गठबंधन कर लिया। यह हालात उसी वजह से है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों को चिह्नित करके बाहर कर देना चाहिए। अगर नहीं करती है तो या तो उनका आरोप स्वीकार करे या खबर पर स्पष्टीकरण दे।

इससे पहले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कहा कि पार्टी नेताओं के साथ बड़े नेताओं ने गड़बड़ी की। जो पार्टी को ढोते रहे, आगे बढ़ाते रहे उन्हें छोड़कर चुनाव में टिकट बेचा गया। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो गई है। इसके नेता भी ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिससे जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है तो समर्थन क्या मिलेगा। पूरे बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घूम गए।इससे राज्य की गरीब जनता को कोई तकलीफ है ही नहीं।