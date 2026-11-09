युवा हो गए, बचपना छोड़ें; तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर जेडीयू के श्याम रजक ने ऐसे दी बधाई
शुभकामना देते हुए श्याम रजक ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब 37 साल के हो गए हैं। उनकी स्थिति युवा की है। अब युवा की जो सोच होती है उसके अनुसार काम करें और व्यवहार करें। जब उम्र बढ़ जाए तो सोच को उंचा करना चाहिए।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेजस्वी 37 साल के हो गए हैं। रानैतिक तौर पर विरोधी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी नेता को बधाई के साथ बचपना नहीं करने की नसीहत भी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है।
श्याम रजक ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि तेजस्वी यादव अब 37 साल के हो गए हैं। उनकी स्थिति युवा की है। अब युवा की जो सोच होती है उसके अनुसार काम करें और व्यवहार करें। जब उम्र बढ़ जाए तो सोच को उंचा करना चाहिए। अब बचपना वाला व्यवहार नहीं करे। मेरी शुभकामना है कि सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएं। इससे उनको सफलता मिलेगी। नहीं तो उम्र चाहे जो हो जाए लेकिन, उसके समान सोच नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगी। उनके जीवन की सफलता के लिए शुभकामना देना चाहता हूं।
जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी दी बधाई
तेजस्वी यादव को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है- बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें। तेजस्वी यादव के परिवार में देर रात को तारीख बदलने के बाद जन्मदिवस मनाया गया है। बड़ी बहन मीसा भारती ने केक काटने का वीडियो शेयर किया। बहन और पत्नी राजश्री की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने 37वें जन्मदिन पर केक काटा और परिवार में खुशियां बांटी। बहन ने भाई को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया तो पत्नी ने बधाई दी।
तेजस्वी के जन्मदिन पर राजद में उत्साह
इधर पार्टी कार्यालय में तेजस्वी का जन्मदिन जोरशोर से मनाया गया। ऑफिस के बाहर उनकी शुभकामना के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए गए। एक साथ कई बैनर देखे गए। पार्टी ने अपने नेता को बिहार का भविष्य बताया। राजद प्रदेश कार्यालय में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 37 वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर तेजस्वी ने केक काटा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया।
तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवम्बर 1989 को गोपालगंज में हुआ था। राजनीति में आने से पहले वे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। वे दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। दोनो बार वे नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें