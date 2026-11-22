जदयू को बीजेपी के एजेंट चला रहे, मोदी के मंच पर नीतीश की गैरमौजूदगी पर प्रशांत किशोर बोले
प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू को अब बीजेपी के एजेंट ही चला रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को जनता की नजरों से अलग रखा जा रहा है ताकि जदयू को आसानी से बीजेपी में मर्ज कराया जा सके।
जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जदयू) को भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के एजेंट चला रहे हैं। वे जेडीयू का विलय बीजेपी में करने का रास्ता साफ कर रहे हैं। इसी के तहत नीतीश कुमार को सार्वजनिक कार्यक्रमो से किनारे किया जा रहा है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार की गैरमौजदूगी के सवाल का जवाब देते हुए पीके ने यह दावा किया। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नीतीश कुमार के चहेते रह चुके हैं।
पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सवाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पूछा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जब पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव किया तो वैशाली के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जदयू को अब बीजेपी के एजेंट ही चला रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को जनता की नजरों से अलग रखा जा रहा है ताकि जदयू को आसानी से बीजेपी में मर्ज कराया जा सके।
हालांकि, एनडीए के सूत्रों ने दावा किया है कि ऐसी बात नहीं है। कहा गया है कि अप्रैल माह में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें नीतीश कुमार को निमंत्रित नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद थे।
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर तंज कसा। भाषण में पीएम ने कहा था कि 12 सालों में केंद्र सरकार ने 50 करोड़ परिवारों को गरीबी के दुख से बाहर निकाला। इस पर पीके ने कहा कि यह बात इस मायने में सही है कि बिहार के सभी गरीब युवाओं को गुजरात और तामिलनाडु में मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया गया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मोदी जी ने गरीबों को ही हटा दिया।
पीएम के कार्यक्र में जीविका दीदियों को बुलाने पर प्रशांत किशोर ने आपत्ति जताई। उन्होने कहा कि इन लोगों को बीजेपी और एनडीए का कैडर बना दिया गया है। मोदी जी ने उन्हें लखपति बनाने का वादा किया और खजाने के पैसे देकर उन्हें स्थाई कैडर के रूप में दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें