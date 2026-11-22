प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू को अब बीजेपी के एजेंट ही चला रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को जनता की नजरों से अलग रखा जा रहा है ताकि जदयू को आसानी से बीजेपी में मर्ज कराया जा सके।

जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जदयू) को भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के एजेंट चला रहे हैं। वे जेडीयू का विलय बीजेपी में करने का रास्ता साफ कर रहे हैं। इसी के तहत नीतीश कुमार को सार्वजनिक कार्यक्रमो से किनारे किया जा रहा है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार की गैरमौजदूगी के सवाल का जवाब देते हुए पीके ने यह दावा किया। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नीतीश कुमार के चहेते रह चुके हैं।

पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सवाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पूछा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जब पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव किया तो वैशाली के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जदयू को अब बीजेपी के एजेंट ही चला रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को जनता की नजरों से अलग रखा जा रहा है ताकि जदयू को आसानी से बीजेपी में मर्ज कराया जा सके।

हालांकि, एनडीए के सूत्रों ने दावा किया है कि ऐसी बात नहीं है। कहा गया है कि अप्रैल माह में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें नीतीश कुमार को निमंत्रित नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद थे।

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर तंज कसा। भाषण में पीएम ने कहा था कि 12 सालों में केंद्र सरकार ने 50 करोड़ परिवारों को गरीबी के दुख से बाहर निकाला। इस पर पीके ने कहा कि यह बात इस मायने में सही है कि बिहार के सभी गरीब युवाओं को गुजरात और तामिलनाडु में मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया गया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मोदी जी ने गरीबों को ही हटा दिया।