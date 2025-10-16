जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट के नाम, नीतीश ने कर दिया 101 सीटों का ऐलान
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले जदयू 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इस तरह NDA में शामिल जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्तूबर यानी कल है। आज कई दिग्गज भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
जदयू ने अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 4 मुस्लिम चेहरे हैं। अररिया ने जदयू ने शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को पार्टी का टिकट थमाया है। नवादा विधानसभा सीट से जदयू ने विभा देवी को टिकट दिया है। विभा देवी हाल ही में राजद से इस्तीफा देकर जदयू में शामिल हुई थीं। वो पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। विभा देवी राजद के टिकट पर साल 2020 में चुनाव जीत कर विधायक बनी थीं।
JDU की दूसरी लिस्ट में वाल्मीकिनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, सुपौल से बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बुलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह को टिकट दिया गया है। यहां आपको बता दें कि गोपालपुर के मौजूद विधायक गोपाल मंडल ने अभी हाल ही में टिकट कटने के डर से पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा जहानाबाद जिले की कुर्था विधानसभा सीट से जदयू ने पप्पू कुमार वर्मा को टिकट दिया है। पप्पू वर्मा 2020 के चुनाव में कुर्था विधान सभा क्षेत्र से आरआरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे।
दूसरी लिस्ट में JDU ने नबीनगर विधानसभा सीट से चेतन आनंद पर तो बेलागंज सीट से मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। धमदाहा विधानसभा सीट पर पार्टी ने लेशी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्णिया की तीनों सीटें जेडीयू की खाते में गई हैं। धमदाहा के अलावा अमौर से सबा जफर और रूपौली से कलाधर मंडल मैदान में हैं।
इससे पहले जदयू ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। इसमें 15 नए चेहरे भी थे। इस लिस्ट में पार्टी ने 28 स्थानों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। जबकि, 29 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को ही उतारा गया है।
पहली सूची में छह मंत्रियों और चार महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं, चार विधायकों को भी बेटिकट कर दिया है। जबकि, 2020 में चुनाव जीते अपने 17 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। लोजपा से आए विधायक राजकुमार सिंह को मटिहानी और राजद से हाल में आए अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिला है।