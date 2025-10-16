Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsjdu released second list of 44 candidates bihar election cm nitish kumar

जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट के नाम, नीतीश ने कर दिया 101 सीटों का ऐलान

संक्षेप: JDU की दूसरी लिस्ट में वाल्मीकिनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, सुपौल से बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बुलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह को टिकट दिया गया है।।

Thu, 16 Oct 2025 11:09 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on
जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट के नाम, नीतीश ने कर दिया 101 सीटों का ऐलान

जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले जदयू 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इस तरह NDA में शामिल जदयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्तूबर यानी कल है। आज कई दिग्गज भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे।

जदयू ने अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 4 मुस्लिम चेहरे हैं। अररिया ने जदयू ने शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को पार्टी का टिकट थमाया है। नवादा विधानसभा सीट से जदयू ने विभा देवी को टिकट दिया है। विभा देवी हाल ही में राजद से इस्तीफा देकर जदयू में शामिल हुई थीं। वो पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। विभा देवी राजद के टिकट पर साल 2020 में चुनाव जीत कर विधायक बनी थीं।

ये भी पढ़ें:JDU ने किया 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, किसे कहां से उतारा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

JDU की दूसरी लिस्ट में वाल्मीकिनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, सुपौल से बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बुलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह को टिकट दिया गया है। यहां आपको बता दें कि गोपालपुर के मौजूद विधायक गोपाल मंडल ने अभी हाल ही में टिकट कटने के डर से पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा जहानाबाद जिले की कुर्था विधानसभा सीट से जदयू ने पप्पू कुमार वर्मा को टिकट दिया है। पप्पू वर्मा 2020 के चुनाव में कुर्था विधान सभा क्षेत्र से आरआरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे।

दूसरी लिस्ट में JDU ने नबीनगर विधानसभा सीट से चेतन आनंद पर तो बेलागंज सीट से मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। धमदाहा विधानसभा सीट पर पार्टी ने लेशी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्णिया की तीनों सीटें जेडीयू की खाते में गई हैं। धमदाहा के अलावा अमौर से सबा जफर और रूपौली से कलाधर मंडल मैदान में हैं।

इससे पहले जदयू ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। इसमें 15 नए चेहरे भी थे। इस लिस्ट में पार्टी ने 28 स्थानों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। जबकि, 29 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को ही उतारा गया है।

ये भी पढ़ें:BJP और JDU ने किया 101-101 उम्मीदवारों का ऐलान, बाकियों का क्या हाल; यहां देखें

पहली सूची में छह मंत्रियों और चार महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं, चार विधायकों को भी बेटिकट कर दिया है। जबकि, 2020 में चुनाव जीते अपने 17 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। लोजपा से आए विधायक राजकुमार सिंह को मटिहानी और राजद से हाल में आए अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिला है।

JDU Second listJDU Candidate list
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections JDU Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।