SIR से घुसपैठिये बाहर हुए, TMC को हार मिलेगी; ममता के गढ़ में पीएम मोदी की रैली पर JDU

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। यहां पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है क्योंकि ये घुसपैठिए उनके लिये पक्का वोट बैंक हैं। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर जनता दल (यूनाइटेड) की भी प्रतिक्रिया आई है।

जदयू के नेता खालिद अनवर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस काफी दिनों से सत्ता में है। बंगाल के लोग टीएमसी से उब चुके हैं। सभी वर्गों के लोग यह चाहते हैं कि बंगाल का विकास हो और तरक्की हो। जिस तरह से टीएमसी और ममता बनर्जी ने जिन चक्करों में डाल दिया उससे निकलने के लिए बंगाल तैयार है।

अभी वहां एसआईआर हुआ है। ऐसे लोगों का नाम हटाया गया है जो बाहर से आए थे और जिन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां वोटर लिस्ट साफ है। जब वहां चुनाव होगा तो ऐसी शक्तियों या ताकतों को हार मिलेगी जो घुसपैठियों के नाम पर गैरकानूनी वोटर्स बना रहे थे।

ममत बनर्जी सरकार पर बरसे पीएम मोदी बता दें कि मोदी ने हुगली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में अवैध घुसपैठ, कानून-व्यवस्था की बदहाली, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा " कल मैं मालदा में था और आज हुगली में आप सभी के बीच हूं। पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगुर की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग 15 साल के महा-जंगलराज से मुक्ति चाहते हैं। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने जंगलराज को रोका, वैसे ही बंगाल अब तृणमूल के महा-जंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है।