मिशन यूपी पर जेडीयू, बनारस सम्मेलन में निशांत और संजय झा एक्टिव; जबरदस्त स्वागत से जोश हाई
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू लड़ना चाहती है। मिशन यूपी के तहत वाराणसी में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। निशांत कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा काफी उत्साहित हैं।
बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत वाराणसी में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन को पार्टी के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार लीड कर रहे हैं लेकिन, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी ऐक्टिव हैं। श्याम रजक, जमा खान समेत जदयू के कई बड़े चेहरे इस सम्मेलन में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के स्वागत से जदयू के नेताओं का जोश हाई हो गया है।
निशांत कुमार ने सम्मेलन से पहले मीडिया से बात करते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं की मांग पर यूपी में इस कार्यक्रम का का आयोजन किया गया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहती है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रियता से लड़ना चाहती है। अभी तक योजना है कि एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा जाए। पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मूलतः बिहार से जुड़ी है लेकिन, देश के दूसरे राज्यों में पहले से सरकारों में हमारी सहभागिता रही है। बिहार के बाहर भी पार्टी के सांसद और विधायक रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से निशांत कुमार जमीनी स्थिति पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना चाहते हैं।
कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए निशांत कुमार बनारस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। निशांत ने तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपना उत्साह दिखाया। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरते ही उत्तर प्रदेश जद (यू) के ऊर्जावान साथियों ने जिस आत्मीयता और सहृदयता से मेरा स्वागत किया, उससे मन अभिभूत है। आप सभी की यही ऊर्जा हमारे संगठन की ताकत है। हृदय से आभार एवं धन्यवाद।
संजय झा का भी वाराणसी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद संजय झा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने कहा कि बनारस आगमन पर माननीय मंत्री श्री जमा खान जी, माननीय विधायक श्री राहुल कुमार सिंह जी, जेडीयू यूपी युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रशांत पटेल जी, प्रदेश महासचिव श्री देवेंद्र भलारा जी और प्रदेश सचिव श्री नीतीश कटियार जी सहित उत्तर प्रदेश से आए जेडीयू के साथियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिस आत्मीयता और उत्साह के साथ स्वागत किया, वह अभिभूत करने वाला है। आप सभी के स्नेह, सम्मान और अपनत्व के लिए हृदय से आभार।
प्रभारी श्रवण कुमार ने सम्मेलन में कहा कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से पार्टी को खड़ा किया। अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप सबों का सहयोग जरूरी है। निशांत कुमार आपके बीच आए हैं तो उनका साथ दीजिए। वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे। कार्यकर्ताओं के काफी आग्रह पर वे पार्टी में आए। आप लोगों को उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। आपलोग निशांत कुमार को अपना आशीर्वाद दीजिए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें