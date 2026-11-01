मिशन यूपी पर जेडीयू, बनारस सम्मेलन में निशांत और संजय झा एक्टिव; जबरदस्त स्वागत से जोश हाई

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू लड़ना चाहती है। मिशन यूपी के तहत वाराणसी में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। निशांत कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा काफी उत्साहित हैं।

निशांत कुमार ने सम्मेलन से पहले मीडिया से बात करते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं की मांग पर यूपी में इस कार्यक्रम का का आयोजन किया गया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहती है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रियता से लड़ना चाहती है। अभी तक योजना है कि एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा जाए। पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मूलतः बिहार से जुड़ी है लेकिन, देश के दूसरे राज्यों में पहले से सरकारों में हमारी सहभागिता रही है। बिहार के बाहर भी पार्टी के सांसद और विधायक रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से निशांत कुमार जमीनी स्थिति पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना चाहते हैं।

कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए निशांत कुमार बनारस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। निशांत ने तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपना उत्साह दिखाया। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरते ही उत्तर प्रदेश जद (यू) के ऊर्जावान साथियों ने जिस आत्मीयता और सहृदयता से मेरा स्वागत किया, उससे मन अभिभूत है। आप सभी की यही ऊर्जा हमारे संगठन की ताकत है। हृदय से आभार एवं धन्यवाद।

संजय झा का भी वाराणसी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद संजय झा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने कहा कि बनारस आगमन पर माननीय मंत्री श्री जमा खान जी, माननीय विधायक श्री राहुल कुमार सिंह जी, जेडीयू यूपी युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रशांत पटेल जी, प्रदेश महासचिव श्री देवेंद्र भलारा जी और प्रदेश सचिव श्री नीतीश कटियार जी सहित उत्तर प्रदेश से आए जेडीयू के साथियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिस आत्मीयता और उत्साह के साथ स्वागत किया, वह अभिभूत करने वाला है। आप सभी के स्नेह, सम्मान और अपनत्व के लिए हृदय से आभार।