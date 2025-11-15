Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJDU Niraj criticizes Lalu, Rabri, and Tejashwi for Rohini Tweet quiting poliics family
पिता को किडनी देने वाली बेटी कराह रही; रोहिणी की ट्वीट JDU प्रवक्ता ने लालू,राबड़ी, तेजस्वी को लपेटा

संक्षेप: नीरज ने कहा है कि रोहिणी आचार्या एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपनी पिता के प्राण की रक्षा किडनी देकर की है। आज वही बेटी कराह रही है।

Sat, 15 Nov 2025 05:32 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी खलबली मच गई है। बिहार चुनाव में शर्मनाक हार का पीड़ा झेल रहे लालू परिवार के सदस्यों(रबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती) के लिए बड़ा झटका है। जदयू ने इस ट्वीट को लपक लिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे परिवार का अंदरुनी कलह करार देते हुए लालू यादव पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है।

नीरज ने कहा है कि लालू यादव अपने परिवार के लिए मख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें हर बात को गंभीरता से लेकर समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। नीरज ने कहा है कि रोहिणी आचार्या एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपनी पिता के प्राण की रक्षा किडनी देकर की है। आज वही बेटी कराह रही है। कभी भाई की कलाई में राखी बांधी वह परिवार और पार्टी को अलविदा कह रही है। इस पर लालू यादव और रबड़ी देवी सवालों के घेरे में हैं। वे राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सबकुछ जानते हुए भी वे खामोश हैं। इससे रोहिणी के द्वारा किया गया काम लालू यादव के लिए अपराध बन जाएगा। राजद एक पारिवारिक पार्टी है जिसका कलह उभरकर सामने आया है।

ये भी पढ़ें:राजनीति छोड़ रही और परिवार से भी नाता तोड़ रही; लालू की बेटी रोहिणी का ऐलान
नीरज कुमार ने आगे कहा कि बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास लालू जी को तो होता ही होगा पर जुबान पर नहीं आ रहा है। अभी उनके पास समय है। राजनीति का कुनबा तो बिखर ही गया अब परिवार का भी बिखर जाएगा। इसे तो लालू जी बचा लें।

नीरज ने कहा कि जिस बेटी का कन्यादान किया उसी के कराह पर लालू यादव खामोश हैं। वे सचमुच राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए हैं। आज परिवार में भगदड़ है। कल को लोग पार्टी से यह कहकर भागेंगे कि भागो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा।

शुक्रवार को रोहिणी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने का जिक्र किया। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए।इसी संजय यादव को तेज प्रताप जयचंद कहते हैं। रोहिणी आचार्या संयज यादव पर पहले भी सवाल उठा चुकी हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
