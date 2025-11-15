पिता को किडनी देने वाली बेटी कराह रही; रोहिणी की ट्वीट JDU प्रवक्ता ने लालू,राबड़ी, तेजस्वी को लपेटा

संक्षेप: नीरज ने कहा है कि रोहिणी आचार्या एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपनी पिता के प्राण की रक्षा किडनी देकर की है। आज वही बेटी कराह रही है।

राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी खलबली मच गई है। बिहार चुनाव में शर्मनाक हार का पीड़ा झेल रहे लालू परिवार के सदस्यों(रबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती) के लिए बड़ा झटका है। जदयू ने इस ट्वीट को लपक लिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे परिवार का अंदरुनी कलह करार देते हुए लालू यादव पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है।

नीरज ने कहा है कि लालू यादव अपने परिवार के लिए मख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें हर बात को गंभीरता से लेकर समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। नीरज ने कहा है कि रोहिणी आचार्या एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपनी पिता के प्राण की रक्षा किडनी देकर की है। आज वही बेटी कराह रही है। कभी भाई की कलाई में राखी बांधी वह परिवार और पार्टी को अलविदा कह रही है। इस पर लालू यादव और रबड़ी देवी सवालों के घेरे में हैं। वे राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सबकुछ जानते हुए भी वे खामोश हैं। इससे रोहिणी के द्वारा किया गया काम लालू यादव के लिए अपराध बन जाएगा। राजद एक पारिवारिक पार्टी है जिसका कलह उभरकर सामने आया है।

नीरज कुमार ने आगे कहा कि बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास लालू जी को तो होता ही होगा पर जुबान पर नहीं आ रहा है। अभी उनके पास समय है। राजनीति का कुनबा तो बिखर ही गया अब परिवार का भी बिखर जाएगा। इसे तो लालू जी बचा लें।

नीरज ने कहा कि जिस बेटी का कन्यादान किया उसी के कराह पर लालू यादव खामोश हैं। वे सचमुच राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए हैं। आज परिवार में भगदड़ है। कल को लोग पार्टी से यह कहकर भागेंगे कि भागो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा।

