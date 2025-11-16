बेटी की कराह भारी पड़ेगी लालू जी, रोहिणी की ट्वीट पर जदयू के नीरज बोले- राबड़ी आवास खाली करें

संक्षेप: नीरज ने कहा कि रोहिणी बिहार की बेटी है। उनकी आंखों से निकले आंसू अशुभ हैं। लालू यादव को अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है तो पटना डीएम को आवेदन दें।

JDU on Rohini Tweet: लालू परिवार में मचे घमासान से बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) लालू यादव और तेजस्वी दोनों पर हमलावर है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें राबड़ी आवास खाली कर महुआबाग स्थित मॉल में शिफ्ट कर जाने की नसीहत दी है। कहा है कि रोहिणी बिहार की बेटी है। उनकी आंखों से निकले आंसू अशुभ हैं। यह भी कहा कि लालू यादव को अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है तो पटना डीएम को आवेदन दें। उन्हें मुक्त कराया जाएगा।

नीरज कुमार ने कहा है कि बेटी कराह रही है और लालू यादव मौन हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। उन्हें किसने नरजबंद कर दिया है।अगर ऐसा है तो पटना डीएम को आवेदन भेजें। बिहार में माता, पिता के संरक्षण के लिए कानून लागू है। उनकी मदद की जाएगी। लेकिन जिस बेटी ने किडनी देकर पिता के प्राणों की रक्षा की उसके साथ हो रहे अन्याय पर चुप्पी तोड़ें। रोहिणी के आंसू अशुभ हैं। एक ऐसी बेटी जिसने पिता और परिवार के लिए इतना महान काम किया उसके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि सरकारी आवास में एक बेटी भाषाई हिंसा को अंजाम दिया गया। यह हमारी परंपरा के बिपरीत है। उसकी बेदना सब देख रहे हैं। लालू जी भागलपुर जेल में बंद कुख्यात रीत लाल के लिए चुनावी प्रचार कर सकते हैं, महुआ बाग में बन रहे भ्रष्टाचार का किला देखने जा सकते हैं। तो फिर बेटी की कराह पर मौन क्यों हैं। 10 नं० आवास में रोहिणी पर भाषाई हिंसा हुई और उसकी आँखों से आँसू निकले जो अशुभ हो गया।

नीरज कुमार ने कहा कि जल्दी से परिवार की रक्षा के लिए परिवार की रक्षा के लिए लालू यादव रबड़ी आवास को खाली कर निकल जाएँ और भ्रष्टाचार के किला महुआबाग वाले मॉल में शिफ्ट क जाएं। इसके लिए किसी शुभ दिन का इंतजार नहीं करें।