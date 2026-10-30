जैसा करिएगा, वैसा...अनंत सिंह का बेल कैंसिल होने पर जदयू के नीरज बोले- न्यायपालिका में न्याय मिलता है

अनंत सिंह का बेल कैंसिल होने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। न्यायपालिका में न्याय होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या कांड में आरोपी मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत कैंसिल कर दिया है। कोर्ट से अनंत सिंह को 1 दिसम्बर तक सरेंडर करने का का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियायी बयानबाजी तेज हो गयी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह पटना स्नातक एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय में न्याय होता है। जो जैसा करेगा, वैसा भरना ही होगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले में सरकार की किसी भूमिका से इनकार किया है।

एमएलसी चुनाव में अपनी पार्टी से बगावत के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह भारी परेशानी में पड़ गए हैं। फिर जेल जाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा टाल में दुलार चंद यादव हत्याकांड में होईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। दुलारचंद यादव के पोता ने हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बेल रद्द करने की गुहार लगाई थी। शुक्रवार(30 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान कोर्ट का ऐसा फैसला आया जिससे अनंत सिंह पर कानूनी शिकंजा कस गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि दुलारचंद यादव के रिश्तेदार का नाम भी नीरज कुमार है जिसने याचिका दायर की थी। लेकिन, जबरन मेरा नाम उछाल दिया गया। अनंत सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा कि वे ना तीन में हैं ना तेरह में। इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है।

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में इस देश में ईमान जिंदा है। जो लोग न्यायपालिका और लोकतंत्र पर सवाल करते हैं उन्हें करारा जवाब मिला है। न्यायपालिका के अंदर न्याय मिलता है। इसमें सरकार या ताजा राजनैतिक हालात की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बस इतना कह सकते हैं कि सरकार ना किसी को फंसाती है और ना बचाती है।