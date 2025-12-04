Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU Neeraj asked on which planet Tejashwi Yadav where his cabinet
किस ग्रह पर हैं मनःसीएम तेजस्वी, कहां है मंत्रिमंडल! जदयू के नीरज ने राजद को दी यह चुनौती

किस ग्रह पर हैं मनःसीएम तेजस्वी, कहां है मंत्रिमंडल! जदयू के नीरज ने राजद को दी यह चुनौती

संक्षेप:

नेता प्रतिपक्ष के सदन से गायब रहने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि 18 नवम्बर को मन में सीएम पद की शपथ लेने वाले मनःसीएम तेजस्वी यादव किस ग्रह पर हैं?

Dec 04, 2025 06:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा से शीतकालीन सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण और उसपर बहस के दौरान भी वे अनुपस्थित रहे। इसे लेकर राजनीति तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष के सदन से गायब रहने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि 18 नवम्बर को मन में सीएम पद की शपथ लेने वाले मनःसीएम तेजस्वी यादव किस ग्रह पर हैं, उनका मंत्रिमंडल कहा है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नीरज ने कहा कि जब विधानमंडल के नेता लापता हों, गुमशुदा हों, उनका लोकेशन नहीं मिले तो चिंता की बात है। तेजस्वी यादव तो मनःसीएम हैं। उन्होंने 18 नवम्बर को मन-ही-मन सीएम पद की शपथ ले ली। तो उनका मंत्रिमंडल कहा हैं। वे खुद 9 ग्रहों में से किस ग्रह पर बैठे हुए हैं। वे सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी नहीं रहे। विपक्ष का नेता ही जब लापता हो तो अन्य सदस्य दंड बैठक करते रहें, क्या फर्क पड़ता है।

नीरज ने का कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सदन और बिहार की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। अगर वे नहीं दिख रहे हैं तो चिंता लाजमी है। मुझे उनका लोकेशन जानने और पूछने का अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो राजद के लोग मानहानी का मुकदमा दर्ज करा दें।

तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा बिहार, महाराष्ट्रा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनपर मुकदमा है। कहीं किसी लीगल काम में गए हैं या जमीन का रसीद कटवाने गए हैं यह बताना चाहिए। उनके बारे में हमें जानने का हक है क्योंकि हमारे ऊपर उनकी तरह कोई केस नहीं है जबकि वे कई केस झेल रहे हैं।

सदन में सम्राट चौधरी को विपक्ष की ओर से बुलडोजर बाबा कहने पर नीरज ने कहा कि बुलडोजर क्या होता है यह पता ही नहीं चला। काफी सर्च किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जेसीबी जानते हैं, कुदाल और खुरपी पता है पर बुलडोजर कहां बनता है, कैसा है, नहीं जानते।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Tejaswi Yadav Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।