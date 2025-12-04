किस ग्रह पर हैं मनःसीएम तेजस्वी, कहां है मंत्रिमंडल! जदयू के नीरज ने राजद को दी यह चुनौती
नेता प्रतिपक्ष के सदन से गायब रहने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि 18 नवम्बर को मन में सीएम पद की शपथ लेने वाले मनःसीएम तेजस्वी यादव किस ग्रह पर हैं?
बिहार विधानसभा से शीतकालीन सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण और उसपर बहस के दौरान भी वे अनुपस्थित रहे। इसे लेकर राजनीति तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष के सदन से गायब रहने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि 18 नवम्बर को मन में सीएम पद की शपथ लेने वाले मनःसीएम तेजस्वी यादव किस ग्रह पर हैं, उनका मंत्रिमंडल कहा है?
नीरज ने कहा कि जब विधानमंडल के नेता लापता हों, गुमशुदा हों, उनका लोकेशन नहीं मिले तो चिंता की बात है। तेजस्वी यादव तो मनःसीएम हैं। उन्होंने 18 नवम्बर को मन-ही-मन सीएम पद की शपथ ले ली। तो उनका मंत्रिमंडल कहा हैं। वे खुद 9 ग्रहों में से किस ग्रह पर बैठे हुए हैं। वे सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी नहीं रहे। विपक्ष का नेता ही जब लापता हो तो अन्य सदस्य दंड बैठक करते रहें, क्या फर्क पड़ता है।
नीरज ने का कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सदन और बिहार की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। अगर वे नहीं दिख रहे हैं तो चिंता लाजमी है। मुझे उनका लोकेशन जानने और पूछने का अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो राजद के लोग मानहानी का मुकदमा दर्ज करा दें।
तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा बिहार, महाराष्ट्रा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनपर मुकदमा है। कहीं किसी लीगल काम में गए हैं या जमीन का रसीद कटवाने गए हैं यह बताना चाहिए। उनके बारे में हमें जानने का हक है क्योंकि हमारे ऊपर उनकी तरह कोई केस नहीं है जबकि वे कई केस झेल रहे हैं।
सदन में सम्राट चौधरी को विपक्ष की ओर से बुलडोजर बाबा कहने पर नीरज ने कहा कि बुलडोजर क्या होता है यह पता ही नहीं चला। काफी सर्च किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जेसीबी जानते हैं, कुदाल और खुरपी पता है पर बुलडोजर कहां बनता है, कैसा है, नहीं जानते।