जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की महाबैठक आज; नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर लगेगी अंतिम मुहर
JDU National Council Meeting: पटना के कर्पूरी सभागार में आज जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
JDU National Council Meeting: जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर सांगठनिक स्तर पर आज बड़ा फैसला होने जा रहा है। पटना स्थित जदयू के प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार, 21 जून 2026 को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक बुलाई गई है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, आज होने वाली इस महाबैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर और मुख्य सड़कों पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक को दर्शाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, जिससे राजधानी का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है।
दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित होगी सांगठनिक बैठक
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने बैठक और एजेंडे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सांगठनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए दो विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की अलग-अलग बैठक आयोजित की जाएगी। सबसे पहले सुबह के सत्र में राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें परिषद के सभी निवर्तमान पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसके बाद, दोपहर के दूसरे सत्र में यानी ठीक साढ़े तीन बजे से राष्ट्रीय परिषद की मुख्य बैठक का आगाज कर्पूरी सभागार में किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ पार्टी द्वारा पूर्व में लिए गए कई महत्वपूर्ण सांगठनिक व रणनीतिक निर्णयों की समीक्षा की जाएगी और उन पर मुहर लगाई जाएगी।
नीतीश कुमार के अलावा संजय झा और केंद्रीय मंत्री करेंगे संबोधित
इस महामंथन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) और रामनाथ ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी मंच संभालेंगे और बैठक को संबोधित करेंगे। इस सांगठनिक बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार न केवल मुख्य रूप से शामिल होंगे, बल्कि वे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के सामने अपना विशेष संबोधन भी रखेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनावों के मद्देनजर इस बैठक में जदयू अपने सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से धार देने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए कई बड़े प्रस्ताव भी पारित कर सकती है।
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