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27 मार्च को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, नीतीश कुमार का चुना जाना तय

Mar 17, 2026 07:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 मार्च को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी का अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे।

27 मार्च को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, नीतीश कुमार का चुना जाना तय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से जनता दल (यूनाइटेड) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। जदयू ने अपने चल रहे सांगठनिक चुनाव कार्य के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 मार्च को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी का अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। यदि एक ही नामांकन हुआ तो नाम वापसी के दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। नीतीश कुमार इसके पहले 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।

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बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किया था और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में सांगठनिक चुनाव चल रह है और हाल ही में उमेश सिंह कुशवाहा तीसरी बार बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। 9 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी और माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है लेकिन इसे टाल दिया गया था।अब 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

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बता दें कि इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण 17 मार्च यानी आज से शुरू होगा। सोमवार को उनके चौथे चरण के कार्यक्रमों की घोषणा की गयी। इसके तहत मुख्यमंत्री 17 मार्च से 20 मार्च तक आठ जिलों का जौरा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 17 मार्च को भागलपुर और बांका, 18 मार्च को जमुई और नवादा, 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय जबकि 20 मार्च को गया और औरंगाबाद जिलों का दौरा करेंगे।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री संबंधित जिले में विकास योजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ, उद्घाटन करेंगे। साथ ही जिला अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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