27 मार्च को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, नीतीश कुमार का चुना जाना तय

राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 मार्च को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी का अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से जनता दल (यूनाइटेड) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। जदयू ने अपने चल रहे सांगठनिक चुनाव कार्य के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 मार्च को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी का अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। यदि एक ही नामांकन हुआ तो नाम वापसी के दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। नीतीश कुमार इसके पहले 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।

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बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किया था और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में सांगठनिक चुनाव चल रह है और हाल ही में उमेश सिंह कुशवाहा तीसरी बार बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। 9 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी और माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है लेकिन इसे टाल दिया गया था।अब 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

बता दें कि इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण 17 मार्च यानी आज से शुरू होगा। सोमवार को उनके चौथे चरण के कार्यक्रमों की घोषणा की गयी। इसके तहत मुख्यमंत्री 17 मार्च से 20 मार्च तक आठ जिलों का जौरा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 17 मार्च को भागलपुर और बांका, 18 मार्च को जमुई और नवादा, 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय जबकि 20 मार्च को गया और औरंगाबाद जिलों का दौरा करेंगे।