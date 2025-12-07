Hindustan Hindi News
JDU सांसद और विधायक से फोन पर मांगी 10 लाख की रंगदारी, रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी

JDU सांसद और विधायक से फोन पर मांगी 10 लाख की रंगदारी, रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी

संक्षेप:

सीवान से जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बड़हरिया से जदयू विधायक इंद्रदेव सिंह को फोन पर 10 लाख की रंगदारी देने की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Dec 07, 2025 10:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
सीवान से जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बड़हरिया के जदयू विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल से फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि और विधायक ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि फोन पर 10 लाख की रंगदारी मांगी, और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है।

