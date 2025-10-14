जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा की धमकी दी, बोले- नीतीश से मिलने नहीं दे रहे

जेडीयू में जारी टिकट बंटवारे पर घमासान के बीच भागलपुर से सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में टिकट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा की धमकी दे दी है। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष सह सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है। अजय ने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में उनकी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है। इसलिए सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है।

भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने मंगलवार को जदयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि बीते कुछ माह से संगठन में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पार्टी के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की प्रक्रिया में स्थानीय सांसद होने के बावजूद उनसे कोई सलाह या चर्चा नहीं की जा रही है। जिन लोगों ने कभी पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किया, उन्हें टिकट देने की बात सामने आ रही है। जबकि जिलाध्यक्ष और स्थानीय नेृतृत्व की राय को अनदेखा किया जा रहा है।