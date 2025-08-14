JDU सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर कर दिया केस, बोले अजय मंडल- वो महिला मेरी रिश्तेदार है

गोपाल मंडल का कहना है कि एफआईआर की कॉपी देखेंगे क्या किया है। उस महिला का जिक्र करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि पूरे गोपालपुर में उसका पोस्टर चिपक रहा है। किस मकसद से पोस्टर लगाया जा रहा है। पोस्टर लगाने से कोई चुनाव जीत जाएगा ? महिला को लेकर लोग दिगभ्रमित हैं।

बिहार में JDU के एक सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल तीन दिन पहले भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल द्वारा अपने खिलाफ की गई टिप्पणी पर सांसद अजय मंडल ने बुधवार को घोघा थाने में केस दर्ज करा दिया है। सांसद ने प्राथमिकी में मानहानि, चरित्रहनन और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने सार्वजनिक रूप से सैकड़ों जनता एवं मीडिया के सामने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की है।

सांसद ने कहा कि जिस महिला के बारे में सार्वजनिक रूप से मेरे ऊपर भद्दा आरोप लगाया गया वह मेरी रिश्तेदार है और वर्तमान में जदयू महिला प्रकोष्ठ की नेता है। यह आरोप पूर्णतः असत्य, निराधार और अपमानजनक है।

