पत्रकारों को पीट कर बुरे फंसे जदयू सांसद अजय कुमार मंडल, SSP ने मुकदमा चलाने के DM से मांगी इजाजत
JDU सांसद अजय कुमार मंडल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत डीएम से मांगी गई है। यह मामला भागलपुर हवाईअड्डे पर पत्रकारों की पिटाई से जुड़ा है। सांसद पर कवरेज करने गए पत्रकारों को पीटने का आरोप लगा था।
जनताा दल (यूनाइटेड) यानी जदयू सांसद अजय कुमार मंडल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीते साल हवाईअड्डा के समीप पत्रकारों को पीटने के मामले में दर्ज मुकदमे में सांसद पर लगे आरोपों को पुलिस ने जांच में सही पाया है। अब सांसद अजय कुमार मंडल पर इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए एसएसपी ने डीएम से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। इसको लेकर एसएसपी ने डीएम को पत्र भेजा है। डीएम से स्वीकृति मिलने के बाद सांसद अजय कुमार मंडल पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तिलकामांझी थाना में 30.01.2025 को दर्ज केस में पुलिस निरीक्षक (विधि-व्यवस्था अंचल), भागलपुर ने कहा कि अजय मंडल के विरुद्ध मामला सत्य पाया गया है।
इस केस के आईओ राजेश्वर सिंह ने अभियोजन स्वीकृत्यादेश के लिए एसएसपी को पत्र लिखा था। इस मामले में सांसद ने 31.01.2025 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और अभी वे जमानत पर हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि तिलकामांझी थाना में दर्ज मामले को लेकर सांसद पर अभियोजन की स्वीकृति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि इस मामले में सांसद अजय कुमार मंडल ने 31 जनवरी 2025 को संबंधित कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार रोड विक्रमशिला कॉलोनी के रहने वाले कुणाल शेखर ने सांसद और उनके सहयोगी पर पत्रकार के साथ गाली-गलौज करने, उनसे धक्का-मुक्की कर मोबाइल छीन लेने का आरोप लगाते हुए तिलकामांझी थाने FIR दर्ज कराई थी।
उस वक्त आरोप लगे थे कि तत्तकालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर दौरे की सूचना पर एयरपोर्ट के मुख्य गेट के समीप न्यूज कवरेज करने गए कुछ पत्रकारों के साथ सांसद अजय कुमार मंडल और उनके सहयोगी ने क्रूरता करते हुए मारपीट की थी। आरोप लगे थे कि पत्रकार को जमीन पर गिरा कर पीटा गया था। यह भी कहा गया था कि पत्रकारों को इस दौरान गंदी-गंदी गालियां दी गई थीं। मारपीट में जख्मी पत्रकारों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया था। इस घटना को लेकर भागलपुर में पत्रकारों का आक्रोश भी सामने आया था। उस वक्त घटना के वक्त वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे। आरोप लगे थे कि पुलिस ने सांसद की इस दबंगई को रोकने की कोशिश नहीं थी। हालांकि, केस दर्ज होने के बाद अब सांसद पर पत्रकारों से मारपीट के आरोप जांच में सही पाए गए हैं।
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