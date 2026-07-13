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जेडीयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अश्लील डांस और हथियार वीडियो केस में तुरंत जमानत

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, गोपालगंज
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मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से अश्लील डांस और हथियार लहराने के वायरल वीडियो केस में नियमित जमानत मिल गई है। अनंत सिंह ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के साथ सोमवार सुबह ही कोर्ट में सरेंडर किया।

जेडीयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अश्लील डांस और हथियार वीडियो केस में तुरंत जमानत

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट (पटना) से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह ने सोमवार को गोपालगंज कोर्ट में सरेंडर किया। उन्हें अश्लील डांस और हथियार लहराने के वायरल वीडियो केस में तुरंत जमानत भी मिल गई। उनके साथ भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी नियमित जमानत दे दी गई। गुंजन ने भी अनंत सिंह के साथ सोमवार सुबह ही गोपालगंज एमएपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एसीजेएम प्रथम अमरेंद्र कुमार राज की अदालत में सरेंडर किया था। दोनो ने अपने वकील राजेश कुमार पाठक के माध्यम से आत्मसमर्पण किया।

इस मामले में कोर्ट से उन्हें 15 जून को ही अग्रिम जमानत मिल गई थी। अब दोनों आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत ले ली। यह मामला 2 मई 2026 का है। जब गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में एक कार्यक्रम में अनंत सिंह एवं गुंजन सिंह पहुंचे थे। इस दौरान हथियार लहराने और अश्लील गानों पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

सीआईडी कर रही जांच

वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद मीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी सिंह गुंजन सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच बाद में सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई।

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उपनयन संस्कार के कार्यक्रम में पहुंचे थे जेडीयू विधायक

मोकामा विधायक बाहुबली अनंत सिंह 2 मई की शाम सेमराव गांव में आयोजित एक उपनयन संस्कार के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस प्रोग्राम के कुछ वीडियो वायरल हुए। एक में अनंत सिंह महिला डांसर का अश्लील गानों पर नृत्य देखते हुए नजर आए। वहीं, एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग हथियार लहराते हुए नजर आए थे, जिन्हें कथित तौर पर अनंत सिंह का समर्थक बताया गया।

कार्यक्रम का वीडियो वायरल होन के बाद गोपालगंज पुलिस ने संज्ञान लिया और वीडियो की सत्यता की जांच की। वीडियो की पुष्टि होने के बाद मीरगंद थाने में अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद विधायक की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि, अनंत सिंह की ओर से गोपालगंज कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी गई। कोर्ट ने उस याचिका जून में मंजूर कर लिया था।

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अनंत सिंह ने कहा था- नाच गाना गलत नहीं

वायरल वीडियो मामले पर विधायक अनंत सिंह ने माना था कि वह उस कार्यक्रम में गए थे। वहां पर नाच गाना हो रहा था। उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम में एंजॉय होता है। नाच गाना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने गोपालगंज के एसपी पर भी भड़कते हुए कहा था कि अगर विधायक हो गए तो क्या जानवर हो गए, एंजॉय भी नहीं कर सकते क्या। हालांकि, हथियार लहराने वाले वीडियो से अनंत सिंह ने अनभिज्ञता जाहिर की थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

(गोपालगंज से विधि संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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