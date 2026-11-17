बाढ़ औऱ पंडारक के समर्थकों ने अब नीरज कुमार के स्वागत में बड़े सरकार के नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं समर्थकों ने उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया है। उनके समर्थक बड़े सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से भी काफी मशहूर हैं। यह नाम अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके सम्मान में उन्हें दिया है। पिछले कुछ समय से अनंत सिंह काफी चर्चा में भी है। पहले जदयू के नीरज कुमार से उनकी तल्खी और फिर अब बेटी की होने वाली शादी दोनों ही चीजों को लेकर अनंत सिंह लगातार चर्चा में हैं। लेकिन अगर अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें उनके सम्मान में छोटे सरकार का नाम दिया है तो अब नीरज कुमार के समर्थक उन्हें बड़े सरकार का तमगा दे चुके हैं। तो अब नीरज कुमार बड़े सरकार बनेंगे।

बाढ़ औऱ पंडारक के समर्थकों ने अब नीरज कुमार के स्वागत में बड़े सरकार के नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं समर्थकों ने उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया है। उनके समर्थक बड़े सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि नीरज कुमार पंडारक के एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीरज कुमार जब पूजा कर मंदिर से बाहर आए तो उनके समर्थकों ने उन्हें फूल-माला से लाद दिया और चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। इस बीच बड़े सरकार जय के नारे भी उनके समर्थकों ने लगाए।

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है जिसे उनके (सिंह के) लिए झटका माना जा रहा है। अनंत सिंह को पिछले साल अक्टूबर में हुई इस हत्या की साजिश रचने के आरोप में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने इस साल 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने सिंह को मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।खंडपीठ ने बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने मामले को चार महीने बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।