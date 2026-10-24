पार्टी इनकी तबीयत खराब करने वाली है, चुनाव खत्म होते ही अनंत सिंह को नीरज की चेतावनी
बिहार एमएलसी चुनाव का मतदान होने के बाद जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में इनकी तबीयत खराब होने वाली है। पार्टी इनकी तबीयत खराब करने वाली है, कब करेगी यह पता नहीं है, लेकिन 100 पर्सेंट होगी।
बिहार विधान परिषद चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हॉट सीट पटना स्नातक पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रत्याशी नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा किया है। नीरज ने अपनी ही पार्टी के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने अनंत का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी इनका तबीयत खराब करने वाली है। नीरज ने संकेत दिए हैं कि एमएलसी चुनाव में पार्टी से अलग राह अपनाने वाले मोकामा के बाहुबली विधायक पर जेडीयू कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी तबीयत खराब होने वाली है, कब होगी यह हमें नहीं पता लेकिन होना 100 फीसदी तय है।
जेडीयू एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, "चुनाव खत्म हो गया है। हमारे कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हमारी जीत तय है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के संस्कार, जलवा और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके स्नेह ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है।"
राजनीति का लंपटीकरण हो रहा- नीरज
जेडीयू विधायक अनंत सिंह का नाम लिए बिना नीरज ने आरोप लगाया कि राजनीति का अपराधीकरण और लंपटीकरण हो रहा है। राजनीतिक विमर्श में अपराधियों की पहचान बनना, दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके खिलाफ जनता ने बौद्धिक जनादेश दिया है। इसका गहरा असर आने वाली राजनीति में दिखने वाला है।
27 अक्टूबर को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे
पटना स्नातक समेत बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। बिहार विधान परिषद में टीचर और ग्रेजुएट वर्ग की इन सीटों का कार्यकाल 16 नवंबर पर खत्म हो रहा है। 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजे जारी होंगे। नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी हैं और जेडीयू के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ा। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी का पार्टी के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने खुलकर विरोध किया।
अनंत सिंह ने किया जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन
पूरे चुनाव अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत चर्चा में बनी रही। मोकामा विधायक ने पार्टी लाइन से अलग जाकर नीरज के खिलाफ जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़े अनुज सिंह का समर्थन किया। अनंत ने अनुज के समर्थन में प्रचार भी किया और नीरज को हराने का दावा भी कर रहे हैं।
अनंत सिंह बोले- कार्रवाई के लिए तैयार
दूसरी ओर, जेडीयू में बागी तेवर अपनाने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि अगर नीरज का विरोध करने पर पार्टी उनपर ऐक्शन लेती है तो वे तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि पार्टी उन पर कार्रवाई करे। 27 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि नीरज कुमार अपनी सीट बचा पाते हैं या अनंत सिंह समर्थित अनुज सिंह कोई कमाल करेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।