Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जदयू विधायक विभा देवी के बेटे की दर्दनाक मौत, पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव का बुरा हाल; सदमे में परिवार

Mar 20, 2026 07:11 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
share

अखिलेश घर के पास ही थार चला रहे थे। इस बीच थार अनियंत्रित होकर पास में ही एक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी देर रात मौत हो गई।

जदयू विधायक विभा देवी के बेटे की दर्दनाक मौत, पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव का बुरा हाल; सदमे में परिवार

Ex Minister Rajballabh Yadav Son Death: बिहार के पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव और नवादा की विधायक विभा देवी के छोटे पुत्र अखिलेश कुमार यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को वह नवादा में पथरा इंग्लिश में घर के पास ही थार चला रहे थे। इस बीच थार अनियंत्रित होकर पास में ही एक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी देर रात मौत हो गई। राजबल्लभ यादव के दो पुत्र हैं। छोटे पुत्र की अचानक इस तरह मौत होने से राजबल्लभ यादव के परिवार में मातम छा गया।

जानकारी मिल रही है कि अखिलेश कुमार का शव पटना से नवादा स्थित उनके पैतृक गांव पथर इंग्लिश लाया जा रहा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। घर के सबसे छोटे बेटे की असामयिक मौत से विधायक विभा देवी और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव का परिवार गहरे सदमे में है। पूरे नवादा जिले में शोक का माहौल बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता राजवल्लभ यादव के घर पहुंचे हैं। राजवल्लभ यादव राजद सरकार में मंत्री थे। नाबालिग के साथ रेप के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश कुमार गुरुवार को एक हादसे में जख्मी हो गए थे। वह अपने आवास से कार(थार )लेकर निकले थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में गांव में ही एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में पूर्व मंत्री के छोटे बेटे अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। लेकिन, काल को कुछ और मंजूर था। इलाज के दौरान अखिलेश की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। नवादा में शोक की लहर व्याप्त हो गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।