निशांत बनें बिहार सीएम, जदयू विधायक श्याम रजक का बयान; पटना में पोस्टर से मांग तेज

निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग तेज होने लगी है। फुलवारीशरीफ के विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक का बयान आया है कि निशांत कुमार में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं।

Nishant Kumar News: नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। 89 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को मुख्यमंत्री की सीट मिलेगी, ऐसी चर्चा के बीच निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग तेज होने लगी है। फुलवारीशरीफ के विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक का बयान आया है कि निशांत कुमार में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। यह भी कहा कि जदयू कार्यकर्ता उन्हें नीतीश कुमार की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इससे पहले पटना में पोस्टर लगाकर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गयी थी।

श्याम रजक ने कहा कि वह नीतीश कुमार की जगह पर निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनमें वे सारे गुण मौजूद हैं जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहते हैंं। व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि निशांत कुमार को ही सीएम बनाया जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि अंतिम निर्णय नीतीश कुमार और एनडीए के टॉप लीडर्स साथ मिलकर करेंगे लेकिन, कार्यकर्ताओं की भी यही भावना है। गठबंधन में सभी दलों को लेकर चलना पड़ता है। फैसला सभी परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा।

निशांत कुमार ने 8 मार्च को औपचारिक रूप से जदयू के सदस्य बने। उन्हें पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया। निशांत उसके बाद से राजनीति में काफी सक्रिय हैं। नीतीश कुमार के जनसंवाद में भी निशांत को उनकी कुर्सी दिए जाे की नारेबाजी की गई। एमएलसी नीरज कुमार भी कहते रहते हैं कि जय निशांत, तय निशांत पटना में पोस्टर लगाकर कहा गया कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी भी पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। हालांकि,नीतीश कुमार ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। विधान परिषद से त्यापत्र देने के बाद भी वह सीएम ने रह सकते हैं।