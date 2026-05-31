JDU विधायक पप्पू पाण्डेय की बढ़ीं मुश्किलें, 16 एकड़ जमीन विवाद की जांच अब CID के हवाले
Pappu Pandey News: बिहार सरकार ने गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी पर दर्ज गंभीर मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है।
Pappu Pandey News: बिहार के गोपालगंज जिले की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में दर्ज एक बेहद गंभीर आपराधिक मामले में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरी जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी समेत कई अन्य रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं। सरकार के इस कड़े फैसले के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी अचानक तेज हो गई है।
स्थानीय पुलिस से हटाकर केस हुआ ट्रांसफर
मामले की संवेदनशीलता और इसमें जुड़े वीआईपी चेहरों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकार के आदेश पर यह ट्रांसफर लेटर जारी किया है। अब तक इस गंभीर मामले की तफ्तीश गोपालगंज की स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन अब स्थानीय पुलिस की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामला राजनीतिक रूप से बेहद चर्चित और गंभीर श्रेणी का होने के कारण इसे सीआईडी के विशेष विंग के हवाले किया गया है, ताकि बिना किसी स्थानीय दबाव के निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
विधायक पप्पू पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय की बढ़ीं मुश्किलें
बता दें कि कुचायकोट के बाहुबली विधायक पप्पू पांडेय और उनके परिवार से जुड़े विवाद पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। इस नए मामले में विधायक, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी की घेराबंदी के लिए सीआईडी ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। जांच एजेंसी अब इस केस से जुड़े सभी तकनीकी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और वित्तीय लेन-देन के पहलुओं को खंगालने में जुट गई है। सीआईडी की एंट्री के बाद आरोपी पक्ष की कानूनी मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
बाहुबली अनंत सिंह पर भी CID का वार
बिहार में बाहुबली नेताओं के खिलाफ जारी कानूनी शिकंजे के बीच मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जनेऊ कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हथियार लहराने और अश्लील डांस के हाई-प्रोफाइल मामले में सम्राट सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। इस पूरे विवादित केस की जांच को भी गोपालगंज की स्थानीय पुलिस से पूरी तरह हटाकर अब CID को ट्रांसफर कर दिया गया है।
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