जेडीयू पर थैली के बाद सूटकेस अटैक; कोमल सिंह ने ललन सिंह और संजय झा पर हमले की हवा निकाली

थैली लेकर मंत्री बनाने का आनंद मोहन का आरोप ठंडा भी नहीं हुआ था कि JDU से RJD में गए प्रभात किरण ने एक सूटकेस बम फोड़ दिया। विधायक कोमल सिंह ने उसी मौके का खुला ब्रीफकेस दिखाकर प्रभात के आरोप की हवा निकाल दी है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में सम्राट चौधरी की सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद से कोलाहल मचा हुआ है। पहले जदयू सांसद लवली आनंद के पति और विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने थैली लेकर टिकट और मंत्री पद बांटने का आरोप लगाया था। अब मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट सीट से टिकट कटने के बाद जदयू छोड़कर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए प्रभात किरण ने गायघाट विधायक कोमल सिंह के पिता और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के साथ संजय झा और ललन सिंह का एक बंद सूटकेस वाला फोटो डालकर उसी तरह का आरोप लगाया है। दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने उसी मौके का खुला सूटकेस वाला फोटो दिखाकर पलटवार किया और प्रभात किरण के आरोपों की हवा निकाल दी है।

गायघाट से पांच बार जनता दल और राजद के विधायक रहे महेश्वर प्रसाद यादव 2020 का चुनाव जदयू के टिकट पर लड़े थे और राजद के निरंजन राय से हार गए थे। 2015 में महेश्वर यादव ने वीणा देवी को हराया था, जो कोमल सिंह की मां हैं और इस समय चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर से वैशाली की सांसद हैं। 2025 के चुनाव में महेश्वर यादव अपने बेटे प्रभात किरण के लिए गायघाट से टिकट मांग रहे थे, जबकि वीणा सिंह और उनके पति दिनेश सिंह बेटी कोमल सिंह को चुनाव में लॉन्च करने के लिए जदयू और लोजपा-आर में सेटिंग करके बैठे थे। सीट बंटवारे में गायघाट सीट जदयू को मिली और टिकट कोमल सिंह को। तो प्रभात किरण को लेकर महेश्वर यादव लालू यादव के पास चले गए। टिकट बंटवारे से पहले वहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ही प्रभात किरण और कोमल सिंह के समर्थकों के बीच मार-पीट तक हो गई थी।

प्रभात किरण ने बुधवार को फेसबुक पर जदयू के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ कोमल सिंह के पिता एमएलसी दिनेश सिंह की एक फोटो डाली, जिसमें वो संजय झा को एक बंद ब्रीफकेस देते दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ प्रभात ने लिखा- ‘ये है जनता दल यूनाइटेड की थैली की राजनीति का प्रमाण। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से मेरा टिकट काट कर अपनी पुत्री को टिकट दिलाने के लिए थैली समर्पित करते मुजफ्फरपुर के तथाकथित मुख्यमंत्री। थैली की राजनीति कर जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं का गला रेतते चंगु मंगू गैंग।’

प्रभात किरण के आरोप के दो घंटे के अंदर कोमल सिंह ने उसी मौके की एक दूसरी फोटो छापकर दिनेश सिंह के हाथों संजय झा को दिए जा रहे खुले सूटकेस में तोहफे का कपड़ा दिखाया। कोमल ने फिर उस फोटो के बारे में बताते हुए लिखा- ‘राजनीति में गिरने की भी एक सीमा होती है। आगे बढ़ने के लिए सही नीयत, नीतियों और सम्मानित जनता के बीच अपने कर्मों से पहचान बना कर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ना कि किसी पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगाकर गंदी और अमर्यादित राजनीति करनी चाहिए।'

कोमल सिंह ने आगे बताया- 'प्रधानमंत्री की 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में जनसभा की तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था। एनडीए के शीर्ष नेता मुजफ्फरपुर आए हुए थे और उनके सम्मान में हमारे घर पर भोजन का आयोजन था। मिथिला में, बिहार में आदर में विदाई देने की संस्कृति है। शीर्ष नेताओं को सम्मान में पिताजी ने विदाई दी, जो आप इस पोस्ट और तस्वीर में स्पष्ट रूप से देख सकते है। तस्वीर में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां पर कई बड़े नेता उपस्थित हैं और ब्रीफकेस में विदाई का अंगवस्त्र है।’