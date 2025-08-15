JDU MLA Gopal Mandal allegations against MP Ajay Mandal to produce opium I do not consider him MP अफीम की खेती करते हैं, मैं सांसद नहीं मानता; गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU MLA Gopal Mandal allegations against MP Ajay Mandal to produce opium I do not consider him MP

अफीम की खेती करते हैं, मैं सांसद नहीं मानता; गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी

गोपाल मंडल ने कहा कि अजय मंडल को मैं सांसद नहीं मानता। सांसद पर अफीम की खेती करने समेत कई आरोप लगाए।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुरFri, 15 Aug 2025 01:43 PM
share Share
Follow Us on
अफीम की खेती करते हैं, मैं सांसद नहीं मानता; गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी

भागलपुर सांसद अजय मंडल पर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि ऐसे नेता को पार्टी ने भले ही टिकट दे दिया लेकिन मैं अपना सांसद नहीं मानता। उन्होंने अजय मंडल पर चालीस बिगहा जमीन पर अफीम की खेती करने, हत्या करने और गंभीर बीमारी का मरीज होने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों एक पार्टी नेत्री को लेकर जदयू सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज कराया। गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेस बुलाकर एफआईआर पर जवाब दिया और कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। इधर अजय मंडल ने कहा है कि गोपाल मंडल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा

सांसद गोपाल मंडल और विधायक गोपाल मंडल के बीच पहले से चल रहा विवाद अब खुलकर बाहर आ गया है। दोनों आमने सामने आ गए हैं। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद गोपाल मंडल और भी आक्रामक हो गए हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि अजय मंडल अभी भी अपराध करते हैं। उन्होंने शराब कारोबारी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कई लोगों की हत्या करवा दी। वे खुद अफीम की खेती करते हैं और शराब का कारोबार करते हैं। अगर ठीक से जांच हो जाए तो फंस जाएंगे।

ये भी पढ़ें:सांसद अजय मंडल और जदयू नेत्री पर गोपाल मंडल ने कही गंदी बात, अधिकारियों को घेरा

गोपाल मंडल ने कहा कि अजय मंडल कुछ है ही नहीं। उनको टिकट जदयू ने दे दिया पर मैं अपना सांसद नहीं मानता। वे क्राइम करते हैं। गलत तरीके से काम कर पैसा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ घुमते हैं वह महिला कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। वह मुंगेर की रहने वाली है और यहां आकर पोस्टर लगाती है। अगर पार्टी की नेता है तो विधायक को छोड़कर कैसे कुछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:JDU सांसद ने एमएलए गोपाल मंडल पर किया केस, बोले अजय मंडल-वो महिला मेरी रिश्तेदार

इधर सांसद अजय मंडल का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि बिना आधार के वे भद्दे आरोप लगा रहे हैं। पार्टी आलाकमान से उन्हें बाहर करने की मांग करेंगे। अभी तो एफआईआर दर्ज कराया है, अब उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। मीडिया को बुलाकर पूरी बात बताएंगे। ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रहना चाहिए।

Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।