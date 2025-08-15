अफीम की खेती करते हैं, मैं सांसद नहीं मानता; गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी

गोपाल मंडल ने कहा कि अजय मंडल को मैं सांसद नहीं मानता। सांसद पर अफीम की खेती करने समेत कई आरोप लगाए।

भागलपुर सांसद अजय मंडल पर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि ऐसे नेता को पार्टी ने भले ही टिकट दे दिया लेकिन मैं अपना सांसद नहीं मानता। उन्होंने अजय मंडल पर चालीस बिगहा जमीन पर अफीम की खेती करने, हत्या करने और गंभीर बीमारी का मरीज होने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों एक पार्टी नेत्री को लेकर जदयू सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज कराया। गोपाल मंडल ने प्रेस कांफ्रेस बुलाकर एफआईआर पर जवाब दिया और कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। इधर अजय मंडल ने कहा है कि गोपाल मंडल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा

सांसद गोपाल मंडल और विधायक गोपाल मंडल के बीच पहले से चल रहा विवाद अब खुलकर बाहर आ गया है। दोनों आमने सामने आ गए हैं। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद गोपाल मंडल और भी आक्रामक हो गए हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि अजय मंडल अभी भी अपराध करते हैं। उन्होंने शराब कारोबारी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कई लोगों की हत्या करवा दी। वे खुद अफीम की खेती करते हैं और शराब का कारोबार करते हैं। अगर ठीक से जांच हो जाए तो फंस जाएंगे।

गोपाल मंडल ने कहा कि अजय मंडल कुछ है ही नहीं। उनको टिकट जदयू ने दे दिया पर मैं अपना सांसद नहीं मानता। वे क्राइम करते हैं। गलत तरीके से काम कर पैसा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ घुमते हैं वह महिला कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। वह मुंगेर की रहने वाली है और यहां आकर पोस्टर लगाती है। अगर पार्टी की नेता है तो विधायक को छोड़कर कैसे कुछ कर रही है।