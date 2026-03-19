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जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह, दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU विधायक को मिली बेल

Mar 19, 2026 01:26 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की बाढ़ में हत्या हो गई थी। इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है।

जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह, दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU विधायक को मिली बेल

बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जिसके बाद अब इस बात की पूरी संभावना है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मोकामा टाल में हत्या हो गई थी। इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। अनंत सिंह को जमानत मिलने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद अनंत सिंह शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार में राज्यसभा चुनाव के वक्त जेल से वोट डालने के लिए बाहर आए मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद अब अनंत सिंह को जमानत मिलने की खबर सामने आई है।अनंत सिंह को इस चर्चित हत्याकांड में 1 नवंबर 2024 को उनके मोकामा आवास से अरेस्ट किया गया था। उस वक्त रात के अंधेरे में अनंत सिंह को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया था। अब करीब चार महीने बाद मोकामा विधायक को जमानत मिल गई है।

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पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच 30 अक्तूबर को मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा थ। जिसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के घर से उन्हें अरेस्ट कर लिया था।

चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं अनंत सिंह

मोकामा के बाहुबली कहे जाने वाले विधायक अनंत सिंह अब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने आए अनंत सिंह ने कहा था कि जब नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अंतिम चुनाव है। इसके साथ ही अनंत सिंह ने यह भी कहा था कि अब उनके बेटे चुनााव लड़ेंगे।

अनंत सिंह इससे पहले भी बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी जेल से बाहर आए थे। दरअसल उस वक्त अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेने के लिए जेल से बाहर निकले थे। जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह सीधे बिहार विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने वहां अपने पद की शपथ ली थी। उस वक्त अनंत सिंह ने सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए थे और उन्हें प्रणाम भी किया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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