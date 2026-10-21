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नीरज बड़ा नेता बनने के लिए गाली देता है, नाम कमाने के लिए DySP केस करता है: अनंत सिंह

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के एमएलसी चुनाव में पार्टी कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करने से चर्चा का केंद्र बने जेडीयू विधायक अनंत सिंह का कहना है कि नीरज बड़ा नेता बनने के लिए उनको गाली देते हैं।

Anant Singh
जन सुराज पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट अनुज सिंह के रोड शो में जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह (फाइल फोटो)

Anant Singh News: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 8 सीटों के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के आधिकारिक कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे मोकामा से जेडीयू के ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि बड़ा नेता बनने के लिए नीरज कुमार उन्हें गाली देते हैं। नीरज कुमार के लिए जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री निशांत कुमार समेत कई नेता वोट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी का एक धड़ा अनंत सिंह का बचाव कर रहा है, जिसका चेहरा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। नीरज और अनंत के झगड़े का समाधान करने की जेडीयू और एनडीए की कई दौर की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ललन सिंह ने नीरज के मसले पर अनंत सिंह द्वारा आगे बयान नहीं देने का जो दावा किया था, वह भी हवा हो चुका है। अनंत ना सिर्फ रोड शो कर रहे हैं, बल्कि तीखे बयान भी दे रहे हैं।

अनंत सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में नीरज कुमार पर फिर खुलकर हमला बोला और कहा कि नीरज बड़ा नेता बनने के लिए उनको गाली देते हैं। अनंत सिंह ने कहा- ‘हमको नीरज जी से लड़ाई है। कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है। हम नीरज जी को हराएंगे। जनता से माफी मांगते हैं। भगवान से मांगते हैं कि कैसे भी इस घमंडी आदमी को हराइए। 18 साल से बेमतलब हमको गाली देता है। हम पूछे क्यों गाली देते हो तो कहा कि आपका नाम लेंगे तो छोटा (बड़ा) नेता रह जाएंगे। हमको बड़ा नेता होना है। इसलिए आपके विरोध में बोलते हैं।’ बता दें कि अनंत और नीरज 2015 के असेंबली इलेक्शन में मोकामा से एक-दूसरे के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। जेडीयू ने नीरज को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वो निर्दलीय लड़े अनंत से हार गए थे।

बिना परमिशन रोड शो निकाल फंसे अनंत सिंह और अनुज; MLC चुनाव से पहले दोनों पर 3 केस दर्ज

पटना स्नातक सीट से जेडीयू के नीरज कुमार मौजूदा एमएलसी हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे कई उम्मीदवारों में जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह भी शामिल हैं, जिनका अनंत सिंह समर्थन कर रहे हैं। बीते रविवार बाढ़ और मोकामा इलाके में रोड शो करने और जुलूस निकालने के लिए अनंत सिंह के साथ-साथ अनुज सिंह पर अलग-अलग थानों में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन मुकदमा दर्ज हुए हैं। पुलिस ने केस में दोनों पर बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में भारी जमा लगा। उस दिन अनंत सिंह पर लाइन में लगाकर बुलडोजर (जेसीबी) से फूल बरसाने के वीडियो वायरल हुए थे। पत्रकारों ने जब इस मुकदमा के बारे में पूछा तो अनंत सिंह ने एसडीपीओ पर मशहूर होने के लिए केस करने का आरोप लगा दिया। अनंत सिंह ने कहा- ‘डीएसपी साहब का नाम कुछ कम आदमी जानते थे। अब ज्यादा आदमी जान जाएंगे। आप लोग पूछ रहे हैं, इसी के लिए वो किए थे जो आप पूछ रहे हैं।’

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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