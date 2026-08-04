नीतीश कुमार को हटाने से जनता दुखी है, बांकीपुर में बीजेपी की हार पर बोले जदयू विधायक अनंत सिंह

मोकामा विधायक अनंत सिंह से जब बांकीपुर में हार की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता के बीच यह मैसेज गया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया। इसकी वजह से जनता नाराज थी।

बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का किला ढह गया है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट गंवा दी है। पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी से यह सीट छीन ली है। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मोकामा से विधायक अनंत सिंह से जब इस हार की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता के बीच यह मैसेज गया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया और इसी वजह से जनता नाराज थी।

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा, ‘जनता में हवा उड़ा दिया गया है कि भाजपा वाला सब नीतीश कुमार के साथ ऐसा किया है। बात जो भी है। सभी नेता लोग तो यह कहते हैं कि दोनों ने मिलकर (JDU-BJP) ऐसा किया। लेकिन जनता में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार को हटाया गया है। हमलोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। ये लोग जब चाहते हैं किसी को ले आते हैं, किसी को हटा देते हैं। जब चाहते हैं किसी को बना देते हैं। तो जनता को यह चीज अच्छा नहीं लगा कि हम किसी के नाम पर वोट दें और कोई किसी को बना दे। इन लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है और जनता को खिलवाड़ पसंद नहीं है।’

अनंत सिंह ने आगे कहा कि हल्ला तो यही है कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा किया गया। हालांकि, ऐसी बात है नहीं। हमने पता लगाया तो पता चला कि अपनी राजी-खुशी से यह काम किए लेकिन जनता में यह बात है कि हम वोट दिए नीतीश कुमार को और यह सब हटा दिया। जनता दुखी है। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए और उनके नाम पर हमलोग वोट दिए और उनको हटा दिया। लेकिन नीतीश कुमार खुद ही हटे। हालांकि, जनता में है कि हटा दिया गया। इससे जनता दुखी है। बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की इच्छा जताने के बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था।