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नीतीश कुमार को हटाने से जनता दुखी है, बांकीपुर में बीजेपी की हार पर बोले जदयू विधायक अनंत सिंह

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मोकामा विधायक अनंत सिंह से जब बांकीपुर में हार की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता के बीच यह मैसेज गया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया। इसकी वजह से जनता नाराज थी।

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जदयू विधायक ने कहा है कि जनता में मैसेज गया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया था। (फाइल फोटो)

बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का किला ढह गया है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट गंवा दी है। पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी से यह सीट छीन ली है। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मोकामा से विधायक अनंत सिंह से जब इस हार की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता के बीच यह मैसेज गया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया और इसी वजह से जनता नाराज थी।

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा, ‘जनता में हवा उड़ा दिया गया है कि भाजपा वाला सब नीतीश कुमार के साथ ऐसा किया है। बात जो भी है। सभी नेता लोग तो यह कहते हैं कि दोनों ने मिलकर (JDU-BJP) ऐसा किया। लेकिन जनता में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार को हटाया गया है। हमलोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। ये लोग जब चाहते हैं किसी को ले आते हैं, किसी को हटा देते हैं। जब चाहते हैं किसी को बना देते हैं। तो जनता को यह चीज अच्छा नहीं लगा कि हम किसी के नाम पर वोट दें और कोई किसी को बना दे। इन लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है और जनता को खिलवाड़ पसंद नहीं है।’

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अनंत सिंह ने आगे कहा कि हल्ला तो यही है कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा किया गया। हालांकि, ऐसी बात है नहीं। हमने पता लगाया तो पता चला कि अपनी राजी-खुशी से यह काम किए लेकिन जनता में यह बात है कि हम वोट दिए नीतीश कुमार को और यह सब हटा दिया। जनता दुखी है। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए और उनके नाम पर हमलोग वोट दिए और उनको हटा दिया। लेकिन नीतीश कुमार खुद ही हटे। हालांकि, जनता में है कि हटा दिया गया। इससे जनता दुखी है। बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की इच्छा जताने के बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था।

राजद की हार पर भी बोले अनंत सिंह

वहीं बांकीपुर उपचुनाव में राजद की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि राजद कोई पार्टी ही नहीं है। उस पार्टी के साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। एक जाति से कभी कुछ नहीं होता है। बांकीपुर में राजद को मुसलमान और यादव का भी वोट नहीं मिलने से संबंधित सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि वो लोग अपना वोट क्यों बेकार करें। इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया इनको। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। बांकीपुर सीट 1995 (करीब 31 साल) से भाजपा के कब्जे में थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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