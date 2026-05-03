Video: कुत्ता-बिलाई के जानबो नहीं करते हैं, पप्पू यादव का नाम सुनते क्यों भड़क उठे अनंत सिंह?

पप्पू यादव का नाम सुनते भड़क उठे अनंत सिंह ने कुत्ता, बिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग किया और कहा कि वे पूर्णिया सांसद को नहीं जानते हैं।

Anant Singh attacks on Pappu Yadav: नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद सह कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर बड़ा हमला किया है। पप्पू यादव का नाम सुनते भड़क उठे अनंत सिंह ने कुत्ता, बिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग किया। राजनीति में भाषा की मर्यादा अनंत सिंह ने क्यों लांघ दी, इसकी वहज है पप्पू यादव महिलाओं को लेकर दिया गया बयान जिससे देश भर में सियासी बवाल मचा है।

बेबाक बोल और बेलौस अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह मसरक दौरे पर भाषाई मर्यादा की सीमा पार कर गए। उन्होंने पप्पू यादव के बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। बाहुबली के रूप में चर्चित पप्पू यादव पर उसी समय से भड़के हैं जब पूर्णिया सांसद ने राजनीति में आने वाली महिलाओं के बारे में घोर आपत्तिजनक बयान दिया था। जवाब में उनकी को टारगेट किया था। अबकी बार वे कुत्ता, बिल्ली जैसे शब्द बोल गए।

दरअसल, पत्रकारों ने अनंत सिंह से पूछा कि पप्पू यादव आपको बहुत टागरेट करते रहते हैं, क्या बात है। सवाल सुनकर अनंत सिंह कुछ सेकेंड के लिए खामोश हो गए। उसके बाद जब उन्हहोंने जुबान खोला तो उनके शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पत्रकार के सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा कि कौन हैं पप्पू यादव, कुत्ता-बिलाई के नाम हम जानबो नहीं करते हैं। इतना कहते हुए वे अपनी कार में सवार हो गए। इससे पहले कहा कि बिहार की सरकार बेहतर काम कर रही है। विकास हो रहा है। उन्होंने मसरख की जनता को धन्यवाद भी दिया।