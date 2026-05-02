सम्राट सरकार अच्छा काम कर रही, पुलिस एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- गलती करेगा वो मारा जाएगा

अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके काम कर रही है। जो गलती करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही। वह मारा जाएगा। मां बहन को कोई तंग करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है।

Anant Singh Version: बिहार पुलिस अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बदमाशों का एक के बाद एक कर एनकाउंटर हो रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को क्राइम या बिहार छोड़ देने की चेतावनी के साथ बिहार पुलिस को पूरी आजादी दी है। जदयू विधायक और छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह ने इसका समर्थन किया है। अनंत सिंह बिहार में अपराध के सवाल पर पत्रकारों से भी भिड़ गए। कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार अपराधियों के साथ जैसे निपट रही है वह सही तरीका है।

पटना में अनंत सिंह ने पत्रकारों से बात की। पुलिस एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके काम कर रही है। जो गलती करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही। वह मारा जाएगा। मां बहन को कोई तंग करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। कहा कि जो रात में गलत काम करता है वह सुबह में मारा जाता है। एक सवाल पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थित आप लोगों को खराब दिखती है। यहां तो हालत ऐसी है कि बदमाश भागे फिर रहे हैं। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।

सीएम ने दो दिन पहले पटना में राज्य भर के डीएम और एसपी की मीटिंग में साफ संदेश दिया कि अपराधियों से कड़ाई से निपटना है। उन्हें माला पहनाना नहीं बल्कि उनके ऊपर माला चढ़ाना है। गया में उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों का अब सरकार पिंडदान करेगी। माताओं, बहनों और छोटी बच्चियों के साथ क्राइम करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि किसी भी आपराधिक या हत्या की घटना में दोषियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें। 12 से 13 दिनों के अंदर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, जो लोगों को दिखे। लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा स्थापित करनी है।