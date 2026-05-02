सम्राट सरकार अच्छा काम कर रही, पुलिस एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- गलती करेगा वो मारा जाएगा
अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके काम कर रही है। जो गलती करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही। वह मारा जाएगा। मां बहन को कोई तंग करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है।
Anant Singh Version: बिहार पुलिस अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बदमाशों का एक के बाद एक कर एनकाउंटर हो रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को क्राइम या बिहार छोड़ देने की चेतावनी के साथ बिहार पुलिस को पूरी आजादी दी है। जदयू विधायक और छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह ने इसका समर्थन किया है। अनंत सिंह बिहार में अपराध के सवाल पर पत्रकारों से भी भिड़ गए। कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार अपराधियों के साथ जैसे निपट रही है वह सही तरीका है।
पटना में अनंत सिंह ने पत्रकारों से बात की। पुलिस एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके काम कर रही है। जो गलती करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही। वह मारा जाएगा। मां बहन को कोई तंग करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। कहा कि जो रात में गलत काम करता है वह सुबह में मारा जाता है। एक सवाल पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थित आप लोगों को खराब दिखती है। यहां तो हालत ऐसी है कि बदमाश भागे फिर रहे हैं। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।
सीएम ने दो दिन पहले पटना में राज्य भर के डीएम और एसपी की मीटिंग में साफ संदेश दिया कि अपराधियों से कड़ाई से निपटना है। उन्हें माला पहनाना नहीं बल्कि उनके ऊपर माला चढ़ाना है। गया में उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों का अब सरकार पिंडदान करेगी। माताओं, बहनों और छोटी बच्चियों के साथ क्राइम करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि किसी भी आपराधिक या हत्या की घटना में दोषियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें। 12 से 13 दिनों के अंदर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, जो लोगों को दिखे। लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा स्थापित करनी है।
हालांकि राजद ने सीएम के इन बयानों पर आपत्ति जताई। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा कि बिहार में नीतीश मॉडल चल रहा है या योगी मॉडल? राजद की ओर से यहां तक कहा कि सरकार एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके एनकाउंटर करवा रही है। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ई. कृष्ण भूषण के हत्यारोपी रमधनी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दूसरे दिन गोपालगंज पुलिस ने पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे के हत्या आरोपी छोटू कुमार यादव नामक नोटोरियस के पैर में गोली मार दी। राजद की ओर से कहा गया कि सरकार के इशारे पर पुलिस खास समाज को निशाना बना रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें