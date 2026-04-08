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बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा; JDU ने पहली बार साफ कहा- आगे BJP को लीड करना है

Apr 09, 2026 12:23 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar BJP CM: बिहार में नीतीश कुमार के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा और अटकलों पर पहली बार जेडीयू ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि आगे एनडीए सरकार को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को ही लीड करना है।

बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा; JDU ने पहली बार साफ कहा- आगे BJP को लीड करना है

Bihar BJP CM: बिहार में अब कोई राजनीतिक खेला नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कद्दावर नेता और नीतीश के सबसे भरोसेमंद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पार्टी की तरफ से पहली बार साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लीड करना है। विजय कुमार चौधरी का यह बयान इस मायने में अहम है कि अभी तक यह किसी बड़े नेता ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि अगला सीएम किस दल का होगा। नीतीश के राज्यसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से ही भाजपा से नया सीएम बनने की चर्चा चल रही है, लेकिन भाजपा या जदयू ने इस मसले पर दो टूक बयान नहीं दिया था। यही वजह है कि जदयू में कई नेता अब तक नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम सीएम पद के लिए उछाल रहे हैं। चौधरी का बयान उन अटकलों का अंत है कि नीतीश के बाद जेडीयू से ही कोई सीएम बन सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा- ‘राज्य में भाजपा बड़ी पार्टी है, लिहाजा लीड उन्हें ही लेना है। निर्णय उनका ही होगा। हम तो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कैबिनेट स्वत: भंग हो जाएगी। ऐसे में नई सरकार का गठन किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में अच्छा दिन देखकर यह काम होगा।’ बताते चलें कि अभी खरमास का महीना चल रहा है। 14 अप्रैल या उसके बाद कोई बढ़िया दिन और समय देखकर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन की चर्चा चल रही है। बिहार में भाजपा दो दशक से गठबंधन के जरिए सत्ता में है, लेकिन भाजपा के किसी नेता को पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी।

विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदमों को लेकर मीडिया से सवालों का जवाब दिया। उन्होंने 9 अप्रैल को नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की पुष्टि की। विजय चौधरी ने कहा कि वो गुरुवार को दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। चौधरी ने कहा कि यह संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि नीतीश का दिल्ली जाना बिहार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह उनका निर्णय था, इसलिए हम बाध्य हैं। विजय चौधरी ने मीडिया से यह भी कहा है कि इस्तीफा देने से पहले कैबिनेट बैठक करना अनिवार्य नहीं है। उनके इस बयान से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनकर पटना लौटने के बाद नीतीश राज्यपाल के पास जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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