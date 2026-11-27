बिहार सरकार के मंत्री और जदयू ने अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को पाटलिपुत्र विवि की सिंडिकेट की बैठक है। इस बैठक में इस्तीफे को स्वीकृत किया जाएगा। इसी साल 17 फरवरी उन्होंने एएन कॉलेज पटना में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान दिया था। लोकभवन (राजभवन) की ओर से भी उनकी नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताते हुए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी थी। इसके बाद लाभ के पद को लेकर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी नियुक्ति को गलत बताते हुए अविंलब हटाने की मांग की थी। माना जा रहा है कि गहराते विवाद और राजनैतिक दबाव के बीच कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है।

नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने मंत्री रहते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया और अगले दिन से अवैतनिक अवकाश पर चले गए। नियम के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर को अवतैनिक अवकाश(लियन) की सुविधा नहीं मिलती है। यह मामला जब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के पास लाया गया तो सिंडिकेट ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को प्रस्ताव भेज दिया।

विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन मांगे जाने के बाद लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से इस मामले में सलाह मांगी। महाधिवक्ता (एजी) ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की मांग की। यह मामला पॉलिटिकल डोमेन में आ गया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। एक साथ विधान पार्षद, मंत्री और प्रोफेसर पद पर रहने को गलत बताया गया।

कहा गया कि अशोक चौधरी पहले से प्रोफेसर होते और बाद में विधान पार्षद और मंत्री बनते तो उन्हें लियन की सुविधा दी जाती। लेकिन, मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी ली। प्रोबेशन की अवधि पूरा होने के पहले उन्हें अवैतनिक छुट्टी की सुविधा नहीं दी जा सकती। यह भी कहा जाने लगा कि वेतन नहीं लेने पर भी उनके प्रोफेसर के पद को लाभ का पद माना जाएगा। यह मामला काफी गर्म हो गया।राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता की और विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए अशोक चौधरी की नियुक्ति को गलत बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को विधान परिषद की सदस्यता रद्द करते हुए मंत्री पद से हटाने की मांग की थी।