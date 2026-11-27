अशोक चौधरी का इस्तीफा, जेडीयू मंत्री ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी
बिहार सरकार के मंत्री और जदयू ने अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है।
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को पाटलिपुत्र विवि की सिंडिकेट की बैठक है। इस बैठक में इस्तीफे को स्वीकृत किया जाएगा। इसी साल 17 फरवरी उन्होंने एएन कॉलेज पटना में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान दिया था। लोकभवन (राजभवन) की ओर से भी उनकी नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताते हुए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी थी। इसके बाद लाभ के पद को लेकर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी नियुक्ति को गलत बताते हुए अविंलब हटाने की मांग की थी। माना जा रहा है कि गहराते विवाद और राजनैतिक दबाव के बीच कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है।
नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने मंत्री रहते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया और अगले दिन से अवैतनिक अवकाश पर चले गए। नियम के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में असिस्टेंट प्रोफेसर को अवतैनिक अवकाश(लियन) की सुविधा नहीं मिलती है। यह मामला जब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के पास लाया गया तो सिंडिकेट ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को प्रस्ताव भेज दिया।
विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन मांगे जाने के बाद लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से इस मामले में सलाह मांगी। महाधिवक्ता (एजी) ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की मांग की। यह मामला पॉलिटिकल डोमेन में आ गया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। एक साथ विधान पार्षद, मंत्री और प्रोफेसर पद पर रहने को गलत बताया गया।
कहा गया कि अशोक चौधरी पहले से प्रोफेसर होते और बाद में विधान पार्षद और मंत्री बनते तो उन्हें लियन की सुविधा दी जाती। लेकिन, मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी ली। प्रोबेशन की अवधि पूरा होने के पहले उन्हें अवैतनिक छुट्टी की सुविधा नहीं दी जा सकती। यह भी कहा जाने लगा कि वेतन नहीं लेने पर भी उनके प्रोफेसर के पद को लाभ का पद माना जाएगा। यह मामला काफी गर्म हो गया।राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता की और विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए अशोक चौधरी की नियुक्ति को गलत बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को विधान परिषद की सदस्यता रद्द करते हुए मंत्री पद से हटाने की मांग की थी।
मंत्री ने दलित कार्ड खेला था
अशोक चौधरी ने इस मामले में दलित कार्ड भी खेला था। उन्होंने कहा कि वे दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनकी नौकरी पर विवाद उत्पन्न किया गया। उन्होंने कहा था कि ऐसे कई मामले पूर्व में भी आ चुके हैं। पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी की। बिहार में 20 सालों से इस पद पर बहाली नहीं हो सकी। अगर पहले भर्ती हो चुकी होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें