इतना बड़ा बिहार है, हत्याएं होती रहती हैं; अपराध पर सवाल से तमतमाए मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा
भोजपुर जिले में दो दिनों के भीतर दो लोगों की गोली मारकर हत्या के सवाल पर जेडीयू मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, हत्याएं होती रहती हैं। इसमें क्या कर सकते हैं।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने अपराध पर बेतुका बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि इतना बड़ा बिहार है, हत्याएं होती रहती हैं। आरा में शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। पत्रकारों ने उनसे भोजपुर जिले में दो दिन के भीतर दो हत्याएं होने को लेकर सवाल किया था। मंत्री इससे तमतमागए। उन्होंने कहा कि हत्या तो होगी ही, इसमें क्या कीजिएगा।
भोजपुर जिले के पवना गांव में शुक्रवार रात मेला देखने गए युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। मृतक शांतनु कुमार अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव का रहने वाला था। इससे पहले गुरुवार को आरा शहर में मॉर्निंग वॉक पर निकले राजपूत नेता राम कुमार सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। वह रिटायर्ड कस्टम अधिकारी थे और क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे।
रामकुमार के घर पहुंचे भगवान सिंह
बिहार सरकार में योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा शनिवार को आरा में मृतक रामकुमार सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने हत्याकांड पर दुख जताया और परिजन को सांत्वना दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अजीबो-गरीब बयान दिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
पत्रकारों पर भड़के कुशवाहा
पत्रकारों ने जब उनसे एक के बाद एक हो रही हत्याओं के बारे में सवाल किया तो वे भड़क गए। मंत्री ने कहा कि पवना में शुक्रवार रात जो मर्डर हुआ, वो अलग घटना है और आरा में जो मर्डर हुआ, दोनों अलग है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के पीछे क्या कहानी यह जान लेना चाहिए।
मंत्री बोले- हत्या तो होगा, क्या कीजिएगा'
कुशवाहा ने कहा, "भोजपुर में यह कोई पहली घटना नहीं है। हत्या तो होगा, क्या कीजिएगा। सरकार का इकबाल खत्म नहीं हुआ है। हत्याएं होती रहती हैं, इतना बड़ा बिहार है।" पत्रकारों पर भड़कते हुए मंत्री ने कहा कि आप पता लगाइए कि हत्या के पीछे क्या कारण है, सवाल मत पूछिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का सूचना तंत्र काम कर रहा है, अपराधियों पर कार्रवाई होगी।
यादवों पर भी विवादित बयान दे चुके हैं भगवान सिंह कुशवाहा
भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर जिले के जगदीशपुर से जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू से पहले वह आरजेडी, लोजपा, रालोसपा, माले समेत अलग-अलग पार्टियों में रह चुके हैं। पिछले महीने ही उनके यादव समाज को लेकर दिए बयान पर विवाद हो गया था।
कुशवाहा ने कहा था कि बिहार की जेलों में सबसे ज्यादा यादव हैं, उनमें सबसे ज्यादा लुच्चे-लफंगे हैं। उनके इस बयान पर सियासी घमासान मच गया था। बाद में मंत्री ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।