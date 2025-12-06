नीतीश को संजय झा ने दिलाई सदस्यता; चुनाव में जीत से एक्साइटेड जदयू बनाएगा एक करोड़ मेंबर

संक्षेप: नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केसी त्यागी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेताओं को अपने हाथ से सदस्यता दिलाई। उन्हें संजय झा ने मेंबर बनाया।

JDU Membership: सत्र 2025-28 के लिए जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के सदस्यता अभियान की शुरुआत शनिवार को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने दल की सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता दिलाई तो संजय झा को नीतीश कुमार ने अपने हाथों से सदस्य बनाया। नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केसी त्यागी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेताओं को अपने हाथ से सदस्यता दिलाई। पार्टी इस बार एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के लिए का करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदस्यता अभियान शुरू हुआ। यह प्रदेश के गांव-गांव तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जदयू पर बिहार की जनता को भरोसा है। नीतीश कुमार से बड़ी संख्या में लोग जुड़ने को उत्सुक हैं। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि आज से हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे बिहार में अभियान चलेगा। जिस तरीके से हम लोगों को प्रचंड जीत मिली है उसके बाद यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में जाएंगे और सदस्य अभियान चलाएंगे।