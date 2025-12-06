Hindustan Hindi News
JDU membership campaign Nitish Kumar gets membership from Sanjay Jha target of 1 crore
नीतीश को संजय झा ने दिलाई सदस्यता; चुनाव में जीत से एक्साइटेड जदयू बनाएगा एक करोड़ मेंबर

नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केसी त्यागी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेताओं को अपने हाथ से सदस्यता दिलाई। उन्हें संजय झा ने मेंबर बनाया।

Dec 06, 2025 04:55 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
JDU Membership: सत्र 2025-28 के लिए जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के सदस्यता अभियान की शुरुआत शनिवार को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने दल की सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता दिलाई तो संजय झा को नीतीश कुमार ने अपने हाथों से सदस्य बनाया। नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केसी त्यागी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेताओं को अपने हाथ से सदस्यता दिलाई। पार्टी इस बार एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के लिए का करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदस्यता अभियान शुरू हुआ। यह प्रदेश के गांव-गांव तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जदयू पर बिहार की जनता को भरोसा है। नीतीश कुमार से बड़ी संख्या में लोग जुड़ने को उत्सुक हैं। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि आज से हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे बिहार में अभियान चलेगा। जिस तरीके से हम लोगों को प्रचंड जीत मिली है उसके बाद यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में जाएंगे और सदस्य अभियान चलाएंगे।

शनिवार को पार्टी कार्यालय में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। पार्टी को इस बार के चुनाव में 85 सीटों पर जीत मिली और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस जीत के रीयल हीरो पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
