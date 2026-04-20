विधानमंडल में कौन होगा जदयू का चेहरा, नीतीश के नेतृत्व में आज होगा फैसला; 1अणे मार्ग पर बड़ी बैठक

नीतीश कुमार के स्थान पर जदयू का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन जारी है। जदयू विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को होगी। इसमें पार्टी के विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का चुनाव होगा।

JDU Latest News: नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद बिहार का पॉलिटिकल सीन बदल गया। भाजपा विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार के स्थान पर जदयू का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन जारी है। जदयू विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को होगी। इसमें पार्टी के विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का चुनाव होगा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे।

बैठक में सभी विधायक और विधान पार्षद रहेंगे एक अणे मार्ग में दिन के 11 बजे से यह बैठक होगी। इसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद रहेंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विधानमंडल दल के नये नेता का चयन किया जाना है। इसको लेकर ही यह बैठक बुलायी गई है। मालूम हो कि वर्तमान में जदयू के दो वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सरकार में उपमुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान विधानसभा में जदयू का स्ट्रेंथ 85 है।

नीतीश कुमार करीब 20 वर्षों तक निर्विरोध रूप से ना सिर्फ जदयू बल्कि एनडीए विधानमंडल दल के नेता रहे। उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ा। उनकी जगह पर बीजेपी के सम्राट चौधरी जो उनकी सरकार में डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल को नई सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करने वाली है। उससे पहले जदयू विधान मंडल के नेता का चयन किया जा रहा है। नीतीश कुमार के आवास पर आज सोमवार को इसकी बैठक होगी जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार के सामने सर्वसम्मति से नेता का चुनाव किया जाएगा।