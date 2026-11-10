बिहार के सभी जिलों में 24 नवंबर को ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’, जेडीयू का क्या है प्लान
'सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम के तहत जेडीयू नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएगी। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में वह काम कर दिखाया, जो पिछले एक हजार वर्षों में नहीं हुआ था।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जनता दल (यूनाइटेड) ने पूरे बिहार में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बनाया है। इसके तहत जदयू 24 नवंबर को सभी जिलों में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके माध्यम से पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला कार्यक्रम प्रभारी, जिलाध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में नीतीश कुमार ने तैयारियों की जानकारी ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में वह काम कर दिखाया, जो पिछले एक हजार वर्षों में नहीं हुआ था। वर्ष 2005 में जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, तब बिहार और बिहारियों के प्रति देश की धारणा बदलने का काम शुरू हुआ। उनके दूरदर्शी विजन और विकासोन्मुखी नीतियों ने राज्य की तस्वीर बदल दी। संजय झा ने कहा कि संवाद के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है।
इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उनके अनुभवों को वीडियो संदेश के माध्यम से साझा किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जदयू की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां तीन चरणों में की जाएंगी। 17 से 19 नवंबर तक पंचायत और वार्ड स्तर पर सुशासन नीतीश परिचर्चा आयोजित होगी। इसके बाद 20 से 22 नवंबर तक प्रखंड और सेक्टर स्तर पर तैयारी बैठकें होंगी।