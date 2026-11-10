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बिहार के सभी जिलों में 24 नवंबर को ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’, जेडीयू का क्या है प्लान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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'सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम के तहत जेडीयू नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएगी। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में वह काम कर दिखाया, जो पिछले एक हजार वर्षों में नहीं हुआ था।

JDU Nitish Kumar
जेडीयू पूरे बिहार में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’आयोजित करेगी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जनता दल (यूनाइटेड) ने पूरे बिहार में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बनाया है। इसके तहत जदयू 24 नवंबर को सभी जिलों में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके माध्यम से पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला कार्यक्रम प्रभारी, जिलाध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में नीतीश कुमार ने तैयारियों की जानकारी ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में वह काम कर दिखाया, जो पिछले एक हजार वर्षों में नहीं हुआ था। वर्ष 2005 में जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, तब बिहार और बिहारियों के प्रति देश की धारणा बदलने का काम शुरू हुआ। उनके दूरदर्शी विजन और विकासोन्मुखी नीतियों ने राज्य की तस्वीर बदल दी। संजय झा ने कहा कि संवाद के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है।

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इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उनके अनुभवों को वीडियो संदेश के माध्यम से साझा किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जदयू की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां तीन चरणों में की जाएंगी। 17 से 19 नवंबर तक पंचायत और वार्ड स्तर पर सुशासन नीतीश परिचर्चा आयोजित होगी। इसके बाद 20 से 22 नवंबर तक प्रखंड और सेक्टर स्तर पर तैयारी बैठकें होंगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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