Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जदयू की नई टीम: संजय सिंह, महाबली और विनोद उपाध्यक्ष; नीरज बने मुख्य प्रवक्ता; कई चेहरे भी बदले

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

जनता दल यूनाइटेड ने अपनी नई टीम बनाई है। महाबली सिंह, विनोद यादव, संजय सिंह व सुमित कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। ललन कुमार सर्राफ के पास कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी। जदयू ने 38 नेताओं को महासचिव बनाया है।

जदयू की नई टीम: संजय सिंह, महाबली और विनोद उपाध्यक्ष; नीरज बने मुख्य प्रवक्ता; कई चेहरे भी बदले

जदयू की 124 सदस्यीय नई प्रदेश कमेटी घोषित कर दी गई है। नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव तथा 74 सचिव हैं। पिछली बार 105 महासचिव व 20 उपाध्यक्ष थे। इस बार इनकी संख्या 38 और 12 है। पिछली बार के कई पदाधिकारियों को नई कमेटी में जगह नहीं मिली, तो कुछ की पदावनति भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा घोषित कमेटी में मंजर आलम, कलाधर मंडल, प्रो. प्रमिला कुमारी प्रजापत, ज्ञानचंद पटेल, मालती सिंह, किरण रंजन, परशुराम तत्वा, रमेश ऋषिदेव, महाबली सिंह, विनोद यादव, संजय सिंह व सुमित कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। ललन कुमार सर्राफ के पास कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी। जदयू ने 38 नेताओं को महासचिव बनाया है। इनमें चार नेताओं को मुख्यालय प्रभारी की विशेष जिम्मेदारी दी गयी है।

मुख्यालय प्रभारी महासचिव में अंजुम आरा, शंभू कुशवाहा, अरुण वर्मा, सुमित कुमार सिंह के नाम हैं। जबकि अन्य प्रदेश महासचिवों में धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, अचमित ऋषिदेव, अनुज कुमार सिंह, मंजु देवी, अनिल कुमार, चंदन कुमार सिंह, बासुदेव कुशवाहा, परमहंस कुमार, रणविजय कुमार, रॉविन सिंह, मेजर हैदर इकबाल खान, सुनिल कुमार, धीरेंद्र सिंह, जगेश्वर राय, प्रो संतोष दास पान, कौशल किशोर कुशवाहा, रामनाथ रमन, रामबाबू कुशवाहा, राजीव नयन उर्फ राजू सिंह, ओंकार यादव, नंद किशोर कुशवाहा, ललिता झा, द्वारिका प्रसाद, विनोद सिंह, आशीष कुमार बब्बू, कमल नोपानी, राजेश त्यागी, मो. सैयद नजम इकबाल, पवन चंद्रवंशी, अनंत कुमार गुप्ता, शत्रुघ्न कुशवाहा, श्वेता विश्वास, रंजीत कुमार झा, संजय कांत के नाम हैं।

74 सचिव बने:पार्टी के 74 सचिवों में उमेश ठाकुर, लक्ष्मण महतो, सविता नटराज, अशोक प्रजापति, अजय कुशवाहा, आशीष कुमार पटेल, अमरेन्द्र सिंह, बाल मुकुंद चौहान, अशोक चंद्रवंशी, राज किशोर ठाकुर, कन्हैया प्रसाद,संचिता मंडल, राजेश्वर चौहान, अरुणा सिंह, मानती मौर्या, शबाना दाऊद, कौशल्या जायसवाल, संगीता यादव, ओमप्रकाश सिंह सेतु, डॉ. शगुफ्ता प्रवीण, मंजु कुशवाहा, सतीश कुशवाहा, मो आसिफ कमाल, रवि रंजन उर्फ रविन्द्र पटेल, रंजन प्रसाद उर्फ रंजन पटेल, नरेंद्र पटेल, संजय कुमार सिंह, नीलम पटेल, मिथिलेश कुमार, दिलीप कुशवाहा, शिवनंदन सिंह आदि शामिल हैं।

अंजनी कुमार सिंह, रीना चौधरी, सुदेश कुमार सिंह 'मुन्ना', उत्तम पांडेय, कुणाल पटेल, सुडडू साई, मोहित प्रकाश, स्मिता चौरसिया, पवन रजक, संदेश महतो, मुन्ना पटेल, सुनिल शर्मा, शीतल गुप्ता, मुकेश विद्यार्थी, सुधीर राय, प्रशांत कुमार, अजीत निराला (चौरसिया), प्रवीण कुमार दास, मनोज पासवान, निरंजन कुशवाहा, सुनीता कुमारी, स्मिता सिन्हा, मो. अब्दुर रशीद, गुलरेज़ अंसारी, मोहन राजभर, प्रेमलता, नीलम वर्मा, संजीव कुमार, रश्मि लता, दिलीप पटेल, धनजी चौधरी, जितेंद्र जिशू, नंद किशोर चौधरी, अनिल कुमार, राजीव रंजन सिंह, रजनीश कुमार सिंह, विजय कुमार सिंहा, जितेंद्र पटेल, सिन्टू पटेल, अरविन्द कुमार, मोहन लाल गौड़ के नाम हैं।

नीरज मुख्य प्रवक्ता, भारती समेत नौ प्रदेश प्रवक्ता बने

पार्टी ने नौ प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। विधान पार्षद नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। अन्य प्रवक्ताओं में निहोरा प्रसाद यादव, डा भारती मेहता, नवल शर्मा, अभिषेक झा, शम्भूनाथ सिन्हा, अनुप्रिया, चंदन कुमार सिंह एवं पूजा शर्मा पैट्रिक हैं।

प्रकोष्ठों की भी जिम्मेवारी मिली

आदित्य कुमार को अनुसूचित जाति, सुरेंद्र उरांव को अनुसूचित जनजाति, अशरफ अंसारी को अल्पसंख्यक, डॉ. एलबी सिंह को चिकित्सा, सुनिल कुमार को शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मनोज कुमार को किसान, विशाल साह को व्यवसायिक, रीना यादव को पंचायती राज तथा कृष्णा पटेल को कला संस्कृति व खेल प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया। बबलू मंडल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, डॉ.नीतीश पटेल-युवा, शिव रानी प्रजापति महिला, खुशबू रानी-महिला प्रभारी, उत्तर बिहार तथा सुप्रिया रानी-महिला प्रभारी, दक्षिण बिहार बनीं। मनीष कुमार-मीडिया प्रभारी व मुख्यालय आईटी तथा समृद्ध वर्मा, राहुल सिंह, अभिषेक आनंद, कोमल सिंह व मांजरिक मृणाल आईटी व कम्युनिकेशन प्रभारी बने।

कई चेहरे बदले

ओमप्रकाश सिंह सेतु पहले महासचिव थे। लेकिन इस बार सचिव बने। पिछली कमेटी में अंजनी सिंह, लोकप्रकाश सिंह, छोटू सिंह, भूमिपाल के पास बड़ी जिम्मेदारियां थीं। नई कमेटी में इनको जगह नहीं मिली। पार्टी ने इस बार पदाधिकारियों की संख्या भी कम की।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।