भाजपा की उदासीनता से MLC चुनाव में दो सीटें हारी जेडीयू? नीतीश की पार्टी में निराशा

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू में निराशा है। जेडीयू चार सीटों पर लड़ी, जिनमें से तीन पर हार मिली। सारण शिक्षक पर भाजपा के बागी की वजह से जेडीयू कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। तिरहुत स्नातक में भी जेडीयू के नेता भाजपा की उदासीनता को हार की वजह मान रहे हैं।

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भले ही एनडीए के नेता जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यह चुनाव सत्ताधारी गठबंधन के लिए पूरी तरह ठीक नहीं साबित हुआ। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के खेमे में निराशा है। जेडीयू ने 8 में से 4 एमएलसी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें पार्टी को तीन पर हार का सामना करना पड़ा। सारण शिक्षक, तिरहुत स्नातक और दरभंगा शिक्षक सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव हार गए। हालांकि, पटना स्नातक सीट पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और उन्होंने नीतीश की लाज बचाई।

बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के नेता पूरे चुनाव में एकजुटता का दावा करते रहे, लेकिन भितरघात के चलते सत्ताधारी गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा। सारण शिक्षक सीट पर भाजपा के ही बागी राहुल राज ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हरा दिया। इस सीट पर जेडीयू को दो सहयोगी दलों के बागियों से चुनौती मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता रामपुकार सिन्हा भी निर्दलीय उतर गए। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली।

वहीं, भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे राहुल राज ने भी जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय नामांकन किया। भाजपा उन्हें बिठाने में कामयाब नहीं हुई। बाद में उन्हें भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर, निर्दलीय लड़े राहुल राज ने चुनाव में कमाल करते हुए जेडीयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 1815 वोटों से हरा दिया। अब जेडीयू के कार्यकर्ता एनडीए में भितरघात को हार की वजह मान रहे हैं।

तिरहुत स्नातक में भाजपा की उदासीनता से हारे जेडीयू के अभिषेक झा तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू के अभिषेक झा की हार का ठिकरा भी पार्टी नेता अपने सहयोगियों पर फोड़ रहे हैं। जेडीयू के नेता भाजपा कार्यकर्ताओं की उदासीनता को अभिषेक की हार की वजह मान रहे हैं। अभिषेक को निर्दलीय सिटिंग एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से 9147 वोटों से हरा दिया

हार के बाद अभिषेक झा का दर्द छलका, बोले- रचा गया चक्रव्यूह चुनाव हारने के बाद तिरहुत स्नातक से जेडीयू प्रत्याशी का दर्द छलक उठा। अभिषेक झा ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एनडीए के भीतर ही रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यू की तरह वह अकेले पड़ गए।

उन्होंने अचरज जताया कि लगभग 4700 वोट जो उन्हें मिले, उनमें उनके नाम के आगे टिक का निशान लगे होने की वजह से निरस्त कर दिया गया। अभिषेक ने कहा कि यह सामान्य घटना नहीं हो सकती, जागरुक मतदाता ऐसा क्यों करेंगे?

दरभंगा शिक्षक पर जेडीयू लड़ी, तो सुरेश राय भाजपा छोड़ जन सुराज से लड़कर जीते विधान परिषद चुनाव से पहले दरभंगा में भाजपा और जेडीयू ने सीटों की अदला-बदली कर दी। दरभंगा स्नातक भाजपा के पास चली गई, तो शिक्षक सीट जेडीयू के पास आ गई। दरभंगा शिक्षक से तैयारी कर रहे भाजपा नेता सुरेश प्रसाद राय भाजपा छोड़कर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में चले गए और जीत भी गए।

कहा जा रहा है कि भाजपा में रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं के बल पर बड़ी संख्या में नए वोटर बनवाए थे, जिनका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिला। सुरेश राय ने पिछला चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था और 689 वोटों से हारे थे।

दरभंगा शिक्षक सीट पर जेडीयू ने घनश्याम राय को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। घनश्याम राय चौथे स्थान पर रहे। इस सीट पर जेडीयू के पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी भी दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि, दिलीप को घनश्याम का चुनाव प्रभारी बनाया गया, लेकिन जेडीयू को इसका खास फायदा नहीं मिल सका।