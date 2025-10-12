Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJDU loses big brother status in bihar NDA as BJP locks seat sharing deal with equal 101 seat with Nitish party

JDU अब बड़ा भाई नहीं; नीतीश के बराबर खड़ी हो गई BJP; दोनों 101-101 सीट लड़ेंगे

बिहार एनडीए में अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बड़ा भाई का दर्जा छिन गया है। विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में भाजपा और जेडीयू दोनों 101-101 सीटें लड़ेगी। चिराग पासवान 29 सीट, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट मिली है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 07:34 PM
जेबिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अब अलायंस बड़ा भाई नहीं रही। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक बराबर 101-101 सीट लड़ेगी। बड़ा भाई और छोटा भाई को लेकर कोई औपचारिक बात कभी नहीं थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा से कुछ ज्यादा सीटें लड़ती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। बाकी तीन सहयोगी नेता चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 41 सीटों में मना लिया गया है।

बिहार एनडीए के सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू की 101-101 सीटों के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) को 29 सीट मिली है, जो दिखाती है कि उन्होंने मोलभाव में अपना काम ठीक से निकलवा लिया है। जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीट से संतोष करना पड़ा है। सीट बंटवारे की घोषणा पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक ट्वीट से की और उसी मैटर को उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पोस्ट कर दिया।

नीतीश कुमार 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े थे। तब जेडीयू और राजद बराबर 101-101 सीट लड़ी थी और कांग्रेस 41 सीट। इस बार एनडीए में दोनों बड़े दलों के बीच वैसा ही बंटवारा हुआ है और बची हुई 41 सीटों में बाकी सहयोगी दलों को एडजस्ट कर लिया गया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 141 और बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी, जब एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी। तब जेडीयू 115 सीट और बीजेपी 91 सीट जीत गई थी। 37 सीट में विपक्ष और निर्दलीय सिमट कर रह गए थे।

2005 में फरवरी और अक्टूबर दो बार चुनाव हुए थे। अक्टूबर वाले चुनाव में जेडीयू 139 सीट लड़ी थी जबकि बीजेपी 102 सीट। यही वो चुनाव था जब बिहार में एनडीए की बहुमत सरकार पहली बार बनी थी। फरवरी 2005 के चुनाव में जेडीयू 138 और बीजेपी 103 सीट पर लड़ी थी। नीतीश 2000 के चुनाव में खुद की बनाई समता पार्टी से लड़े थे और 2003 में समता पार्टी, शरद यादव की अगुवाई वाले जनता दल और रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति को मिलाकर जेडीयू का गठन हुआ था। जेडीयू बनने से अब तक विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से ज्यादी सीटों पर लड़ती रही थी और इसलिए राजनीतिक बोलचाल में जदयू को बड़ा भाई भी कहा जाता था।

Ritesh Verma

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
