अनंत सिंह की बेटी के तिलक में नहीं गए जेडीयू के बड़े नेता, बीजेपी के मंत्रियों का जमावड़ा
विधायक अनंत सिंह की बेटी के तिलक में जेडीयू के बड़े नेता नजर नहीं आए, जबकि बीजेपी के कई मंत्रियों ने इस समारोह में शिरकत की। अब 25 नवंबर को शिवांगी के शादी समारोह में नजर रहेगी कि जेडीयू के मंत्री पहुंचते हैं या नहीं। जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह को ललन सिंह और अशोक चौधरी का करीबी माना जाता है।
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के तिलक समारोह में जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। हालांकि, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का जमावड़ा लग गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्री विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी समेत अन्य नेता इस कार्यक्रम में नजर आए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने पिछले महीने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था। जेडीयू ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी स्पीकर से की है।
पटना जिले के मोकामा से 6 बार के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को उनके पैतृक गांव नदवा (बाढ़) में होगी। इससे पहले पटना के दानापुर में सगुना मोड़ स्थित ऑरिगेनो रिसोर्ट में शुक्रवार को तिलक एवं फलदान समारोह हुआ। अनंत सिंह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नदवां से तिलक लेकर पटना पहुंचे। शाम में आयोजित तिलक समारोह में कई नेताओं और सितारों के जमावड़ा देखने को मिला।
बीजेपी के कई मंत्री और रालोमो के विधायक पहुंचे
जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं वर्तमान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, राज्य के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने शिरकत की। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो भी इस आयोजन में नजर आए।
जेडीयू नेताओं ने तिलक से बनाई दूरी, आगे शादी पर निगाहें
अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह से जेडीयू के बड़े नेताओं ने दूरी बनाए रखी। एक तरफ बीजेपी के मंत्रियों का इस समारोह में जमावड़ा देखने को मिला, दूसरी तरफ जेडीयू से कोई मंत्री या बड़ा नेता नहीं पहुंचा। आगे 25 नवंबर को शिवांगी की होने वाली शादी के आयोजन पर सबकी नजरें रहेंगी कि वहां जेडीयू के बड़े नेता पहुंचते हैं या नहीं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री लनल सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को अनंत सिंह का करीबी माना जाता है।
MLC चुनाव में नीरज के विरोध पर जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह
पिछले महीने हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से एमएलसी नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध करने पर अनंत सिंह को जेडीयू से 6 साल से निष्कासित कर दिया था। अनंत ने पार्टी लाइन से हटकर नीरज के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़े अनुज सिंह का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि, यह चुनाव नीरज जीतने में कामयाब रहे थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।