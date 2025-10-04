बायोडेटा लेकर टिकट मांगने सीएम हाउस पहुंचे जेडीयू नेता, नीतीश 500 लोगों से मिले

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना स्थित सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं का शुक्रवार को जमावड़ा लग गया। राज्य भर से टिकट के दावेदार एवं अन्य नेता-कार्यकर्ता अपनी बात लेकर नीतीश के पास पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर लगभग 500 लोगों से मुलाकात की।

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शुक्रवार को पार्टी के 500 से अधिक नेताओं-कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। पटना के 1 अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी लोगों से बात की और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी को कई दिशा-निर्देश भी दिये। मुलाकात का यह दौर करीब 3 घंटे तक चला। नीतीश से मिलने वालों में बड़ी संख्या में टिकट के भी दावेदार थे, जो अपना बायोडाटा लेकर आए हुए थे।

मुख्यमंत्री नीतीश ने सभी का बायोडाटा लिया और उनके दावे भी सुने। बायोडाटा पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। टिकट के दावेदार पूरे बिहार से आए हुए थे। इनमें वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक भी थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने की खुशी सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।

नीतीश से मिलने वालों में कई ऐसे भी नेता थे, जो मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र की बात बताने ही आए थे। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।

इससे पूर्व बुधवार को नीतीश कुमार जदयू दफ्तर पहुंचे थे और वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वहां कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रहे थे कि सीएम अचानक पहुंचे।