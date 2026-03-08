Hindustan Hindi News
हाथी-ऊंट भी आए, निशांत के स्वागत में JDU दफ्तर के पास बैंड-बाजा और डांस

Mar 08, 2026 12:04 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
हाथी-ऊंट भी आए, निशांत के स्वागत में JDU दफ्तर के पास बैंड-बाजा और डांस

बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर जनता दल (यूनाइटेड) का दामन थाम लेंगे। निशांत कुमार को पार्टी में क्या भूमिका मिलेगी अभी इसपर कुछ भी साफ नहीं है। इस बीच निशांत कुमार के पार्टी ज्वाइन करने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पटना स्थित जदयू कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जुटान है। जदयू कार्यकर्ता निशांत कुमार और नीतीश कुमार के समर्थन में पूरे जोश के साथ यहां जुटे नजर आए।

जदयू में निशांत कुमार के स्वागत के लिए एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं को जोश हाई नजर आया तो वहीं जदयू कार्यालय के बाहर ऊंट औऱ हाथी भी खड़े नजर आए। निशांत के स्वागत में ऊंट और हाथी को सजाया गया था। JDU वर्कर पार्टी दफ्तर के पास जश्न में सराबोर नजर आए। बैंड-बाजा और डांस भी देखने को मिला। जदयू कार्यकर्ता खुशी में नाच और झूम रहे थे। इतना ही नहीं जदयू कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन में कई पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टरों में निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य भी बताया गया है।

निशांत कुमार के स्वागत की तैयारी में उत्साह से लबरेज एक कार्यकर्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक नई रुपरेखा तय होगी जो बिहार के विकास में अहम है। हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनें। जिस प्रकार वो बिहार में काम कर रहे हैं वो पूरे देश में काम करें। ऐसा कहा जा रहा है कि निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में एक उत्साहित जदयू कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं, हम चाहते हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनें। कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार हमारी बातों को मानेंगे।

एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि हमलोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार को कौन देखेगा। लेकिन निशांत युग आ रहा है तो यह अच्छी बात है और हमें काफी उम्मीद है कि वो बिहार को अच्छे से चलाएंगे। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है तो हम यही चाहते हैं कि निशांत भी जदयू का नेतृत्व कर पार्टी को सींचने का काम करें।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
JDU Nishant Kumar Nishant Kumar JDU अन्य..
