हाथी-ऊंट भी आए, निशांत के स्वागत में JDU दफ्तर के पास बैंड-बाजा और डांस
जदयू में निशांत कुमार के स्वागत के लिए एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं को जोश हाई नजर आया तो वहीं जदयू कार्यालय के बाहर ऊंट औऱ हाथी भी खड़े नजर आए। निशांत के स्वागत में ऊंट और हाथी को सजाया गया था। JDU वर्कर पार्टी दफ्तर के पास जश्न में सराबोर नजर आए।
बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर जनता दल (यूनाइटेड) का दामन थाम लेंगे। निशांत कुमार को पार्टी में क्या भूमिका मिलेगी अभी इसपर कुछ भी साफ नहीं है। इस बीच निशांत कुमार के पार्टी ज्वाइन करने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पटना स्थित जदयू कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जुटान है। जदयू कार्यकर्ता निशांत कुमार और नीतीश कुमार के समर्थन में पूरे जोश के साथ यहां जुटे नजर आए।
जदयू कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन में कई पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टरों में निशांत कुमार को पार्टी का भविष्य भी बताया गया है।
निशांत कुमार के स्वागत की तैयारी में उत्साह से लबरेज एक कार्यकर्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक नई रुपरेखा तय होगी जो बिहार के विकास में अहम है। हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनें। जिस प्रकार वो बिहार में काम कर रहे हैं वो पूरे देश में काम करें। ऐसा कहा जा रहा है कि निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में एक उत्साहित जदयू कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं, हम चाहते हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनें। कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार हमारी बातों को मानेंगे।
एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि हमलोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार को कौन देखेगा। लेकिन निशांत युग आ रहा है तो यह अच्छी बात है और हमें काफी उम्मीद है कि वो बिहार को अच्छे से चलाएंगे। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है तो हम यही चाहते हैं कि निशांत भी जदयू का नेतृत्व कर पार्टी को सींचने का काम करें।