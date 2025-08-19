JDU leader Shyam Rajak wife passes away alka rajak breathed her last in PMCH जेडीयू नेता श्याम रजक की पत्नी निधन, PMCH में ली आखिरी सांस, चर्चा में रही थी लव मैरिज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJDU leader Shyam Rajak wife passes away alka rajak breathed her last in PMCH

जेडीयू नेता श्याम रजक की पत्नी निधन, PMCH में ली आखिरी सांस, चर्चा में रही थी लव मैरिज

जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का निधन हो गया है। पीएमसीएच में उन्होने आखिरी सांस ली। जिसकी जानकारी रजक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। अलका रजक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अधिवक्ता थीं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 19 Aug 2025 04:03 PM
share Share
Follow Us on
जेडीयू नेता श्याम रजक की पत्नी निधन, PMCH में ली आखिरी सांस, चर्चा में रही थी लव मैरिज

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजन की पत्नी अलका रजन का निधन हो गया है। पीएमसीएच में उन्होने आखिरी सांस ली। जिसकी जानकारी खुद श्याम रजक ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके दी। रजक ने लिखा कि मेरी धर्मपत्नी अलका रजक जी का आज पीएमसीएच, पटना में दुखद निधन हो गया। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर आरा गार्डेन रेसिडेंसी, जगदेव पथ, पटना स्थित आवास के लिए प्रस्थान करेगा। अंतिम संस्कार संबंधी जानकारी शीघ्र ही प्रदान की जाएगी। अलका रजक सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता थीं।

जानकारी के मुताबिक श्याम रजक की पत्नी अलका रजक की तबीयत बिगड़ने के बाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। घटना की जानकारी के बाद से जदयू के तमाम आला नेता रजक के घर पहुंच रहे हैँ। आपको बता दें साल 2001 में श्याम रजक और अलका रजक की शादी हुई थी। जो उस वक्त काफी चर्चा में रही थी। लव मैरिज में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत तमाम जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं थी।

साल 1993 में श्याम रजक अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसके घर गए थे। जहां पहली बार उन्होंने अलका को देखा। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अल्का श्याम रजक के दोस्त की बहन थीं। श्याम रजक पिछड़ी जाति के थे, और अलका सवर्ण जाति से थीं। जिसके चलते शादी में काफी रुकावटे भी आईं। लेकिन आखिरकार दोनों ने शादी रचाई।