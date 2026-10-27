शरीर यहां, आवाज वहां.., अनंत सिंह जैसे लोग आकास्मिक दुर्घटना हैं; बोले नीरज कुमार

नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर अब कहा है कि ऐसे लोग राजनीति में आकास्मिक दुर्घटना हैं। नीरज कुमार ने कहा कि 40-45 साल की मेरी तपस्या और नीतीश कुमार के प्रति मेरे समर्पण इन सभी को नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से चुकता कर दिया है।

बिहार में आठ एमएलसी सीटों के लिए चुनाव खत्म होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह की बगावत का नतीजा था। अब नीरज कुमार ने एक बार फिर अनंत सिंह पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर कहा कि वो आकास्मिक दुर्घटना हैं। उनका शरीर कहीं और आवाज कही रहता है।

एमएलसी चुनाव के नतीजों से पहले मीडिया से मुखातिब नीरज कुमार एक तरफ अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखे तो वहीं वो अनंत सिंह पर खुलकर बोलने से भी नहीं रूके। नीरज कुमार से जब पूछा गया कि जैसे ही मतदान खत्म हुआ अनंत सिंह पर कार्रवाई हो जाती है? इसपर नीरज कुमार ने कहा, ‘लोकतंत्र में दल बने हुए हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान सबको करना चाहिए। असहमति की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन सार्वजनिक रूप से दल की नीतियों का विरोध करना सही नहीं है। हम व्यक्तिगत राय दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग हैं राजनीति में, आकास्मिक दुर्घटना हैं ऐसे लोग राजनीति में हैं कि शरीर यहां, आवाज वहां, आत्मा वहां। ऐसे लोग रहते हैं।’

नीतीश कुमार पर क्या बोले नीरज कुमार नीरज कुमार ने आगे नीतीश कुमार पर भी अपनी बात रखी। नीरज कुमार ने कहा कि 40-45 साल का मेरी तपस्या और नीतीश कुमार के प्रति मेरे समर्पण को नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से चुकता कर दिया है। वो जिस टाइमिंग पर आए वो बहुत अहम था। इतिहास में लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही है। नीरज कुमार ने आगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कहा कि वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। उनका जिस ढंग से चुनावी सभा हुआ, लोगों तथा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा इसके अलावा कार्यकर्ताओं की मेहनत तथा समाज के सभी तबकों का प्यार यहीं तो हमारी पूंजी है।

नीरज ने जताया जीत का विश्वास पटना स्नातक सीट से जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने इस सीट पर जीत का विश्वास भी जताया। नीरज कुमार ने कहा कि मेरा आत्मविश्वास कहता है कि कार्यकर्ताओं के सूचना के आधार पर हमारी जीत होगी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि चुनाव हमलोग जीत रहे हैं। अब सवाल यह है कि मां का आशीर्वाद लेकर, जतरा बना कर, दही-चूड़ा औऱ चीनी खाकर जो मतदान केंद्र में गया है हमारे उस कार्यकर्ता की मुस्कुराहट बता रही है सबकुछ। हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज है, तो जीत स्वभाविक है।