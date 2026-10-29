ललन सिंह से बधाई नहीं लूंगा, सूद सहित वापस करूंगा; पटना जीतकर नीरज ने दिखाए तेवर

नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह से आशीर्वाद लेने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि पूरे चुनावी प्रकरण में आखिर मेरा गुनाह क्या है, आखिर मेरा कोई गुनाह तो होगा ना,..हमको क्यों चुनावी प्रक्रिया में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी?

बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भी जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर चल रहा कलह एक बार फिर जमीन पर आ गया। अब पटना स्नातक सीट से जीत दर्ज करने वाले नीरज कुमार ने अपने तेवर दिखाए हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि वो पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि उनको जो राजनीतिक कर्ज मिला है उसे वो सूद समेत वापस करेंगे। नीरज के इस बयान से जेडीयू के अंदर कलह की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। बता दें कि इससे पहले चुनाव के समय विधायक अनंत सिंह ने बगावती तेवर अपना लिए थे और नीरज कुमार को हराने की बात लगातार कह रहे थे। मतदान खत्म होने के बाद जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

बहरहाल अब इस चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद नीरज कुमार ने ललन सिंह को लेकर कहा कि मैं उनके पास आशीर्वाद लेने नहीं जाऊंगा। नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह से आशीर्वाद लेने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि पूरे चुनावी प्रकरण में आखिर मेरा गुनाह क्या है, आखिर मेरा कोई गुनाह तो होगा ना,..हमको क्यों चुनावी प्रक्रिया में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी?

राजनीति का कर्ज सूद समेत लौटाऊंगा- नीरज कुमार इसके बाद नीरज सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा है कि हमारे मां-पिता और पुरखों ने हमको यही आशीष दिया है कि अगर कोई भी कर्ज लेना तो लौटा देना बेटा, औऱ हम इस राजनीति के कर्ज को तो सूद सहित लौटा देंगे। जिनको बधाई देना है वो लोग दे रहे हैं। लोग सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं।

जिनका हमें सहयोग मिला उनके पास जाएंगे- नीरज कुमार नीरज कुमार ने यह भी कहा कि हमको जिन लोगों को चुनाव में खोजा, बीमारी की हालत में खोजा, जिन कार्यकर्ताओं को हमने फोन किए और जिनका सहयोग हमको मिला...अब हम उन्हीं से मिलने जाएंगे। सवाल यह नहीं था कि मसला क्या है, सवाल यह था कि नीरज कुमार के सहयोग में कौन खड़ा है। नवनिर्वाचित जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अब माहौल बदल गया है और आज की जेडीयू पहले जैसी नहीं है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और किसी को भी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नीरज ने पटना स्नातक पर कब्जा बरकरार रखा बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नीरज कुमार ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और उनकी इस जीत से पार्टी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने राहत की सांस ली है। इस चुनाव में नीरज कुमार के सामने विपक्षी उम्मीदवारों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के विधायक अनंत सिंह के विरोध की चुनौती भी थी। अनंत सिंह का मोकामा तथा बाढ़ के आसपास के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव है और उनकी छवि जनतादल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में रही है। इस चुनाव में अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार किया था।