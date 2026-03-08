नई पीढ़ी के बिना कारवां आगे नहीं बढ़ सकता.., निशांत को बधाई दे क्या बोले JDU नेता मनीष वर्मा

मनीष वर्मा ने लिखा, ‘राजनीतिक जीवन में उनका आना केवल एक व्यक्तिगत शुरुआत भर नहीं है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिहार की राजनीति को विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में उनका योगदान अपेक्षित है।’

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। जदयू की सदस्यता लेने से पहले पार्टी नेता निशांत कुमार को नई पारी के लिए बधाई और शभुकामनाएं देने लगे हैं। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने भी निशांत कुमार को शुभकामनाएं दी हैं।

मनीष वर्मा ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'नई पीढ़ी के बिना कोई भी कारवां आगे नहीं बढ़ सकता है। आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भाई निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश का क्षण जनता दल (यूनाइटेड) परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक और उत्साहित करने वाला अवसर है। उनमें विनम्रता, सहजता और सादगी कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कभी इस बात का अभिमान नहीं किया कि वे कितने महान नेता के पुत्र हैं।

राजनीतिक जीवन में उनका आना केवल एक व्यक्तिगत शुरुआत भर नहीं है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिहार की राजनीति को विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में उनका योगदान अपेक्षित है। कार्यकर्ताओं की मांग पर उनका आगे आना सुखद बात है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके शांत, संयमित और संतुलित व्यक्तित्व से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। साथ ही बिहार की युवा शक्ति को भी समाज और राज्य के निर्माण में सकारात्मक, रचनात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाने की नई प्रेरणा प्राप्त होगी। सार्वजनिक जीवन की इस नई पारी के लिए उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ। जदयू परिवार में स्वागत है।'

निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम- JDU विधायक बिहार में जनता दल (यू) के विधायक हरिनारायण सिंह ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में बनने वाली नयी सरकार में पार्टी प्रमुख के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का ''सर्वसम्मति'' से निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले एवं नालंदा जिले के हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने यह भी दावा किया कि निशांत अगले महीने राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे।